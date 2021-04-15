4 тренда на ЛЕ: «Арсенал» против непобедимой «Славии» + сухая серия «МЮ». Средний кэф – 2.26!

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Сегодня пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Кто выйдет в полуфинал?

⏰ 22:00

Ставка: Команда 2 забьет (нет) за 1.99

«МЮ» не пропускал в 5-ти из 7-ми последних матчей в ЛЕ.

⏰ 22:00

Ставка: Фора 1 (0) за 3.50

«Славия» еще не проигрывала в 2021 году. Команда непобедима в 9-ти из 10 последних матчей ЛЕ.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 1.50

У «Вильярреала» 7 побед подряд в ЛЕ.

⏰ 22:00

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.05

«Рома» забивала минимум два мяча в 8-ми из 9-ти последних матчей ЛЕ.

Средний кэф — 2.26!

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