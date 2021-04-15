4 тренда на ЛЕ: «Арсенал» против непобедимой «Славии» + сухая серия «МЮ». Средний кэф – 2.26!
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Сегодня пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Кто выйдет в полуфинал?
«МЮ» — «Гранада»
⏰ 22:00
Ставка: Команда 2 забьет (нет) за 1.99
- «МЮ» не пропускал в 5-ти из 7-ми последних матчей в ЛЕ.
«Славия» — «Арсенал»
⏰ 22:00
Ставка: Фора 1 (0) за 3.50
- «Славия» еще не проигрывала в 2021 году. Команда непобедима в 9-ти из 10 последних матчей ЛЕ.
«Вильярреал» — «Динамо» Загреб
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 1.50
- У «Вильярреала» 7 побед подряд в ЛЕ.
«Рома» — «Аякс»
⏰ 22:00
Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.05
- «Рома» забивала минимум два мяча в 8-ми из 9-ти последних матчей ЛЕ.
Средний кэф — 2.26!
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Комментарии
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Aleks Kamov
67.2% WR-3.49% ROI
Aleks Kamov
67.2% WR-3.49% ROI
mr.jenyai
59.5% WR11.76% ROI
mr.jenyai
59.5% WR11.76% ROI
Aleks Kamovдумаю славия -арсенал Х
Бауыржан Алсеит
50% WR0.4% ROI
Бауыржан Алсеит
50% WR0.4% ROI
Дана Каримова
54.3% WR-5.65% ROI
Средство Победы
66.2% WR-4.63% ROI
Aleks KamovРома итб1(1.5)-?.
Wasso
70.2% WR1.48% ROI