Betting Insider

4 тренда на ЛЕ: «Арсенал» против непобедимой «Славии» + сухая серия «МЮ». Средний кэф – 2.26!

автор Михаил Даньшин

🎁 3000 рублей – твой подарок к сегодняшним матчам ЛЕ!

Сегодня пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Кто выйдет в полуфинал?

«МЮ» — «Гранада»

⏰ 22:00

Ставка: Команда 2 забьет (нет) за 1.99

  •   «МЮ» не пропускал в 5-ти из 7-ми последних матчей в ЛЕ. 

«Славия» — «Арсенал»

⏰ 22:00

Ставка: Фора 1 (0) за 3.50

  •  «Славия» еще не проигрывала в 2021 году. Команда непобедима в 9-ти из 10 последних матчей ЛЕ. 

«Вильярреал» — «Динамо» Загреб

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 1.50

  •  У «Вильярреала» 7 побед подряд в ЛЕ. 

«Рома» — «Аякс»

⏰ 22:00

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.05

  •   «Рома» забивала минимум два мяча в 8-ми из 9-ти последних матчей ЛЕ. 

Средний кэф — 2.26!

Согласны с трендами? Делитесь мнением в комментариях!


Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Aleks Kamov
67.2% WR-3.49% ROI
Рома итб1(1.5)-?.
Ответить
Aleks Kamov
67.2% WR-3.49% ROI
думаю славия -арсенал Х
Ответить
mr.jenyai
59.5% WR11.76% ROI
абсолютно!
Ответить
mr.jenyai
59.5% WR11.76% ROI
Aleks Kamovдумаю славия -арсенал Х
а я вот предположу, что пугкари одержат победу!
Ответить
Бауыржан Алсеит
50% WR0.4% ROI
Виллереал
Ответить
Бауыржан Алсеит
50% WR0.4% ROI
Вилльериал Рома Манчестер юнайтед Арсенал на полу финале
Ответить
Дана Каримова
54.3% WR-5.65% ROI
Манчестер Юнайтед , Вильяриал , Аякс , Арсенал .
Ответить
Средство Победы
66.2% WR-4.63% ROI
Aleks KamovРома итб1(1.5)-?.
Да. А почему нет? в первом матче забили. тут тоже могут. тем более аякс побежит атаковать, забьёт. и рома им 2 в ответ.
Ответить
Wasso
70.2% WR1.48% ROI
Я считаю, что Пушкари пройдут в 1/2) остальное и так ясно))
Ответить