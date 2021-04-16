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4 тренда на сегодня: ТМ в матче «Тоттенхэма» и победа «Лейпцига». Средний кэф – 1.92!

автор Михаил Даньшин

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Сегодня стартуют очередные туры европейских чемпионатов! Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

«Лейпциг» — «Хоффенхайм»

⏰ 21:30

Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 1.76

  •   Ставка зашла в трех последних матчах между этими командами.

«Лилль» — «Монпелье»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.86

  •  ТМ (2,5) заходил в 3-х последних выездных играх «Монпелье».

«Эвертон» — «Тоттенхэм»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.0

  •  6 из 7-ми последних матчей «Эвертона» заканчивались проходом этой ставки.

«Фаренсе» — «Спортинг»

⏰ 23:00

Ставка: П2 + ТМ (3,5) за 2.05

  •   Ставка заходила в 12 из 15 последних матчей «Спортинга». 

Средний кэф — 1.92!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!

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