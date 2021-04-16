4 тренда на сегодня: ТМ в матче «Тоттенхэма» и победа «Лейпцига». Средний кэф – 1.92!
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Сегодня стартуют очередные туры европейских чемпионатов! Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.
«Лейпциг» — «Хоффенхайм»
⏰ 21:30
Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 1.76
- Ставка зашла в трех последних матчах между этими командами.
«Лилль» — «Монпелье»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.86
- ТМ (2,5) заходил в 3-х последних выездных играх «Монпелье».
«Эвертон» — «Тоттенхэм»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.0
- 6 из 7-ми последних матчей «Эвертона» заканчивались проходом этой ставки.
«Фаренсе» — «Спортинг»
⏰ 23:00
Ставка: П2 + ТМ (3,5) за 2.05
- Ставка заходила в 12 из 15 последних матчей «Спортинга».
Средний кэф — 1.92!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!
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