6 трендов на сегодня: «верх» «Монако» + ТМ в матче «МЮ». Средний кэф – 1.92!

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Сегодня определится второй финалист Кубка Англии. Первым вчера стал «Челси», который обыграл «Ман Сити» (1:0).

Также пройдет несколько игр в европейских чемпионатах. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.27

4 из 5-ти последних игр между «МЮ» и «Бернли» заканчивались проходом ставки ТМ (2,5).

⏰ 18:05

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.66

«Монако» забивает минимум два гола в 14 из 16 последних игр Лиги 1.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.81

Ставка заходила в 5-ти последних матчах между командами.

⏰ 20:30

Ставка: Фора 2 (1) за 1.45

У «Саутгемптона» 4 сухих побед подряд в Кубке Англии.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.46

У «Интера» 11 побед подряд в Серии А.

⏰ 22:00

Ставка: за 1.86

«Реал» выиграл 14 из 15 последних матчей против в «Хетафе».

Средний кэф — 1.92!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!