Betting Insider

6 трендов на сегодня: «верх» «Монако» + ТМ в матче «МЮ». Средний кэф – 1.92!

автор Алексей Шабалдин

🎁 3000 рублей – твой подарок к сегодняшним матчам!

Сегодня определится второй финалист Кубка Англии. Первым вчера стал «Челси», который обыграл «Ман Сити» (1:0). 

Также пройдет несколько игр в европейских чемпионатах. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.27

  •   4 из 5-ти последних игр между «МЮ» и «Бернли» заканчивались проходом ставки ТМ (2,5).

«Бордо» — «Монако»

⏰ 18:05

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.66

  •    «Монако» забивает минимум два гола в 14 из 16 последних игр Лиги 1.

«Спартак» — «Уфа»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.81

  •  Ставка заходила в 5-ти последних матчах между командами.

«Лестер» — «Саутгемптон»

⏰ 20:30

Ставка: Фора 2 (1) за 1.45

«Наполи» — «Интер»

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.46

  •   У «Интера» 11 побед подряд в Серии А

«Хетафе» — «Реал»

⏰ 22:00

Ставка:  за 1.86

  •    «Реал» выиграл 14 из 15 последних матчей против  в «Хетафе».

Средний кэф — 1.92!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️ Татьяна 😈
53.7% WR3.8% ROI
no no no 😂
Ответить
Wasso
70.4% WR1.94% ROI
Я думаю, что МЮ забьют больше!)
Ответить
Адам Адамов7
0% WR0% ROI
Победа Реал ?
Ответить
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
МЮ БЕРНЛИ ТОТБ
Ответить
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
БОРДО МОНАКО ТОТ Б 1.5
Ответить
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Спартак уфа тотб 2.5
Ответить
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
НАПОЛИ ИНТЕР ТОТМ 2.5
Ответить
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Хетафе Реал тотб 2.5
Ответить
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
тренды незайдут больше половины
Ответить
Wasso
70.4% WR1.94% ROI
Солтан Махсутовичтренды незайдут больше половины
А что именно может подвести, по твоему мнению?)
Ответить