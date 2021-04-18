6 трендов на сегодня: «верх» «Монако» + ТМ в матче «МЮ». Средний кэф – 1.92!
🎁 3000 рублей – твой подарок к сегодняшним матчам!
Сегодня определится второй финалист Кубка Англии. Первым вчера стал «Челси», который обыграл «Ман Сити» (1:0).
Также пройдет несколько игр в европейских чемпионатах. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»
⏰ 18:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.27
- 4 из 5-ти последних игр между «МЮ» и «Бернли» заканчивались проходом ставки ТМ (2,5).
«Бордо» — «Монако»
⏰ 18:05
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.66
- «Монако» забивает минимум два гола в 14 из 16 последних игр Лиги 1.
«Спартак» — «Уфа»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.81
- Ставка заходила в 5-ти последних матчах между командами.
«Лестер» — «Саутгемптон»
⏰ 20:30
Ставка: Фора 2 (1) за 1.45
- У «Саутгемптона» 4 сухих побед подряд в Кубке Англии.
«Наполи» — «Интер»
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.46
- У «Интера» 11 побед подряд в Серии А.
«Хетафе» — «Реал»
⏰ 22:00
Ставка: за 1.86
Средний кэф — 1.92!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️ Татьяна 😈
53.7% WR3.8% ROI
Wasso
70.4% WR1.94% ROI
Адам Адамов7
0% WR0% ROI
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Солтан Махсутович
41.9% WR-8.89% ROI
Wasso
70.4% WR1.94% ROI
Солтан Махсутовичтренды незайдут больше половины