4 тренда на сегодня: ИТБ в матче «Лидс» — «Ливерпуль» + победа «Леганеса». Средний кэф – 1.82!
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Сегодня пройдет один матч в АПЛ. Также нас ждут два матча в Сегунде и один в Чемпионате Греции.
Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.
«Ламия» — «Лариса»
⏰ 19:30
Ставка: 1Х за 1.37
- «Ламия» непобедима в 8-ми последних матчах против «Ларисы».
«Леганес» — «Понферрадина»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.88
- «Понферрадина» не может победить на выезде уже 6 матчей подряд.
«Альмерия» — «Эспаньол»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.47
- Ставка заходила в 6-ти последних матчах «Эспаньола» в Сегунде .
«Лидс» — «Ливерпуль»
⏰ 22:00
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.56
- «Ливерпуль» забивал минимум два гола в 5-ти из 6-ти последних матчей против «Лидса» во всех турнирах.
Средний кэф — 1.82!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!
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Валуйный тренд
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