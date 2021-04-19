Betting Insider

4 тренда на сегодня: ИТБ в матче «Лидс» — «Ливерпуль» + победа «Леганеса». Средний кэф – 1.82!

автор Михаил Даньшин

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Сегодня пройдет один матч в АПЛ. Также нас ждут два матча в Сегунде и один в Чемпионате Греции.

Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

«Ламия» — «Лариса»

⏰ 19:30

Ставка: 1Х за 1.37

  •    «Ламия» непобедима в 8-ми последних матчах против «Ларисы».

«Леганес» — «Понферрадина»

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.88

  •    «Понферрадина» не может победить на выезде уже 6 матчей подряд.

«Альмерия» — «Эспаньол»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.47

  •  Ставка заходила в 6-ти последних матчах «Эспаньола» в Сегунде .

«Лидс» — «Ливерпуль»

⏰ 22:00

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.56

  •   «Ливерпуль» забивал минимум два гола в 5-ти из 6-ти последних матчей против  «Лидса» во всех турнирах.

Средний кэф — 1.82!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!

Комментарии
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Валуйный тренд
46% WR17.33% ROI
как связаться с разработчиками или теми кто следит за результатами? исправьте результат матча Жетысу - Ордабасы на 0-4 а не 0-3 . на 90+ минуте забили пенальти смотрите в myscore
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Валуйный тренд
46% WR17.33% ROI
 и исправьте мою ставку!
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