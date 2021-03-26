Betting Insider

5 трендов на сегодня: победа «Спортинга», а также голы в матче «Оксфорд Юнайтед» – «Линкольн Сити»​​. Средний кэф – 2.16!

автор Юрий Еремичев

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Матчи сборных взяли однодневную паузу, но даже в такие дни есть на что ставить! Ловите главные статистические тренды перед сегодняшними матчами!

 «Спортинг» – «Алькоркон»

⏰ 21:00

Ставка: П1 за 2.22

  •  «Спортинг» не проигрывает на протяжении 8 матчей..

 «Кастельон» – «Эспаньол»

⏰ 23:00

Ставка: Гол «Эспаньола» в первом тайме за 1.95

  •  В последних 4 матчах «Эспаньол» забивает в первом тайме.

«Оксфорд Юнайтед» – «Линкольн Сити»

⏰ 22:45

Ставка: Обе забьют: Да за 1.78

  • Ставка сыграла в последних 4 выездных матчах с участием «Линкольн Сити».

 «Эйндховен» – «Осс»

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 2.98

  • «Эйндховен» потерпел поражение в 8 из последних 10 матчей.

«Эшторил» – «Оливейренсе»

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.91.

  • Ставка сыграла в 6 из 9 последних очных матчей.

Сыграют ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Как работает фрибет:

  • не более 100% от суммы ставки;
  • минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
  • условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
  • начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.
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