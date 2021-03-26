5 трендов на сегодня: победа «Спортинга», а также голы в матче «Оксфорд Юнайтед» – «Линкольн Сити»​​. Средний кэф – 2.16!

Матчи сборных взяли однодневную паузу, но даже в такие дни есть на что ставить! Ловите главные статистические тренды перед сегодняшними матчами!

⏰ 21:00

Ставка: П1 за 2.22.

«Спортинг» не проигрывает на протяжении 8 матчей..

⏰ 23:00

Ставка: Гол «Эспаньола» в первом тайме за 1.95.

В последних 4 матчах «Эспаньол» забивает в первом тайме.

⏰ 22:45

Ставка: Обе забьют: Да за 1.78.

Ставка сыграла в последних 4 выездных матчах с участием «Линкольн Сити».

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 2.98.

«Эйндховен» потерпел поражение в 8 из последних 10 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.91.

Ставка сыграла в 6 из 9 последних очных матчей.

Сыграют ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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