5 трендов на сегодня: победа «Спортинга», а также голы в матче «Оксфорд Юнайтед» – «Линкольн Сити». Средний кэф – 2.16!
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Матчи сборных взяли однодневную паузу, но даже в такие дни есть на что ставить! Ловите главные статистические тренды перед сегодняшними матчами!
«Спортинг» – «Алькоркон»
⏰ 21:00
Ставка: П1 за 2.22.
- «Спортинг» не проигрывает на протяжении 8 матчей..
«Кастельон» – «Эспаньол»
⏰ 23:00
Ставка: Гол «Эспаньола» в первом тайме за 1.95.
- В последних 4 матчах «Эспаньол» забивает в первом тайме.
«Оксфорд Юнайтед» – «Линкольн Сити»
⏰ 22:45
Ставка: Обе забьют: Да за 1.78.
- Ставка сыграла в последних 4 выездных матчах с участием «Линкольн Сити».
«Эйндховен» – «Осс»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 2.98.
- «Эйндховен» потерпел поражение в 8 из последних 10 матчей.
«Эшторил» – «Оливейренсе»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.91.
- Ставка сыграла в 6 из 9 последних очных матчей.
Сыграют ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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- условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
- начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.
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