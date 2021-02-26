Тренды дня на матчи в России, Испании, Германии и Франции. Кэфы от 1.82!

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Сегодня возобновляется РПЛ. Интересные матчи ждут в чемпионатах Германии, Испании и Франции.
Мы собрали самые популярные ставки наших пользователей к сегодняшним матчам. Средний кэф 1.99!
«Тамбов» – «Ротор»
⏰ 19:00
Ставка: 1X за 2.04.
- «Тамбов» победил «Ротор» в 3-х последних очных встречах. .
«Вердер» – «Айнтрахт» Ф
⏰ 22:30
Ставка: П2 за 1.82.
- У «Айнтрахта» серия из 5-ти побед подряд.
«Леванте» – «Атлетик»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 2.23.
- У «Атлетика» 6 побед в 7-ми последних гостевых матчах.
«Ренн» – «Ницца»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 1.86.
- У «Ниццы» 3 поражения в 4-х последних играх на выезде.
Согласны с трендами? Делитесь мнением в комментариях!
Как работает фрибет:
- не более 100% от суммы ставки;
- минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
- условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
- начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.