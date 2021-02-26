Betting Insider

Тренды дня на матчи в России, Испании, Германии и Франции. Кэфы от 1.82!

автор Сергей Рябкин

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Сегодня возобновляется РПЛ. Интересные матчи ждут в чемпионатах Германии, Испании и Франции.

Мы собрали самые популярные ставки наших пользователей к сегодняшним матчам. Средний кэф 1.99!

«Тамбов» – «Ротор» 

⏰ 19:00

Ставка: 1X за 2.04

  • «Тамбов» победил «Ротор» в 3-х последних очных встречах. .

«Вердер» – «Айнтрахт» Ф  

⏰ 22:30

Ставка: П2 за 1.82.

  • У «Айнтрахта» серия из 5-ти побед подряд. 

«Леванте»  – «Атлетик»

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 2.23

  • У «Атлетика» 6 побед в 7-ми последних гостевых матчах. 

«Ренн» – «Ницца»

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 1.86

  • У «Ниццы» 3 поражения в 4-х последних играх на выезде. 

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Как работает фрибет:

  • не более 100% от суммы ставки;
  • минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
  • условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
  • начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.
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Ruslan Ryaboshapko 56.2% WR-1.55% ROI
1.51Обе команды забьют - Да
Севилья — Барселона| Ла Лига
Севилья — Барселона| Ла Лига
Несмотря на фантастические показатели Севильи в последнее время, а именно- 8 подряд побед в сухую!!! Севилья пропускала во всех личных встречах с командами из пятёрки лидеров, в том числе — на Камп Ноу (1:1), а также проиграла Дортмунду (2:3) в домашнем матче плей-офф ЛЧ. Уместно вспомнить и групповой этап, где она пропускала от Ренна, Краснодара и Челси. Её оборона не столь безупречна, как может показаться, но аналогичное можно сказать и о Барселоне. В её активе — только 1 сухарь за 7 поединков с командами из топ-7 чемпионата. Если даже команды вроде Уэски, Эйбара и Кадиса заставляли голкипера Буну хорошенько потрудиться, то сине-гранатовые с Месси во главе, вне всяких сомнений, способны огорчить его неоднократно. Барселона забивала в каждом из 16 предыдущих матчей в лиге. После крупного проигрыша в 1/8 финала ЛЧ ей не остаётся ничего, кроме как сосредоточиться на Примере. Стоит отметить также, что прежде, чем одолеть скромненький Эльче (3:0), команда Кумана пропускала на протяжении 8 матчей подряд.
Беру ставку ОЗ за кэф 1.51.
Этот прогноз всего лишь моё субъективное мнение.
Всем удачи и думайте своей головой.
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Рома Фокша 71.1% WR-1.41% ROI
1.186Победит Бавария
Бавария — Кельн| Бундеслига
Бавария — Кельн| Бундеслига
Нам дал свой прогноз: Фокша Роман

В субботу в рамках очередного тура немецкой бундеслиги состоится матч, в котором интригу мог бы найти разве что Шерлок Холмс, да и то лишь с помощью Эркюля Пуаро, комиссара Мегрэ и несравненной мисс Марпл (не путать с мисс Мурпл в роли мисс Бурпл). "Бавария" принимает "Кёльн" и наверняка постарается отыграться за поражение в прошлом игровом дне от "Айнтрахта" и ещё более ранней ничьей с "Арминией". Тем более что на неделе мюнхенцы размазали по газону "Лацио" и подходят к календарной встрече чемпионата в отличном настроении. В последние дни оно только улучшилось в связи с восстановлением Мюллера и Гнабри. Ну а "Кёльн" проиграл два матча 1БЛ подряд и ухудшил свои турнирные показатели. Очень может статься, что вскоре "козлы" вклинятся в борьбу за невылет наравне с "Гертой", "Арминией" и "Майнцем". "Бавария" - "Кельн": ориентировочные составы Если отрешиться от кадровых проблем, которые в последнее время одолевают команду Ханси Флика, то складывается такое впечатление, что "Бавария" стала чётко разделять матчи на нужные и ненужные. В чемпионате не нужны почти все - всё равно Лейпциг, Вольфсбург и Франкфурт где-нибудь да оступятся. То есть за чемпионство не нужно драться, оно само так или иначе упадёт в руки "Звезды Юга". Как ни прискорбно, но своя логика в этом есть, ведь конкуренты действительно не впечатляют. Точнее, впечатляют, но не всегда. А "Айнтрахт", который всё впечатляет и впечатляет, наверняка рано или поздно закончит впечатлять. А тут ещё и коронавирус коварно подкрался, практически одновременно выдернув из рядов "Баварии" Мюллера, Горетцку, Павара и Хави Мартинеса. Оно понятно, что в составе рекордмайстера есть исполнители, в любой готовые заменить выбывших, но в то же время Мюллер, например, - это всё-таки Мюллер, его можно заменить по позиции, но никогда не заменишь по мастерству... Плюс добавьте традиционный, однако вполне серьёзный, кивок в сторону тяжёлого сезона и плотно сбитого календаря, вспомните также о полёте на Клубный чемпионат мира - вот вы и объяснили спад в результатах и игре "Баварии", вы большой молодец. Я бы даже сказал, что при таких привходящих обстоятельствах "Бавария" ещё и набрала довольно много очков! Плюс "Лацио" вынесла вперёд ногами. В общем, интриги в бундеслиге лично я не вижу. Тем не менее, отрыв от идущего вторым Лейпцига у Мюнхена мизерный - всего два очка. Теоретически после этого тура в Германии может смениться лидер, но для этого нужно поражение "Баварии" дома от "Кёльна" (или ничья и сопутствующий выигрыш "Лейпцига" у Гладбаха в десяток мячей) - это, согласитесь, из разряда фантастики. А если бы уже вернулся в строй Мюллер... Но Томас пока занимается по индивидуальной программе, а вот Гнабри готов выйти на поле. Скорее всего, впрочем, Флик доверится тому же составу, что играл с "Лацио" и фактически гарантировал мюнхенцам четвертьфинал Лиги чемпионов. Бавария одержит победу!
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