Тренды дня на матчи в Англии, Италии и Германии. Кэфы стартуют от 1.89!

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Сегодня в АПЛ стартует 27 тур. «Манчестер Сити» примет у себя дома «Вулверхэмптон», где постарается продлить свою победную серию из 20 матчей подряд. В Серии А «Ювентус» сыграет со «Специей», а «Торино» отправится на выезд к «Лацио». Свой матч состоится и в Кубке Германии: в ¼ финала «Боруссия» Менхенгладбах сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Кроме этого, сегодня нас ждет несколько матчей в Чемпионшипе.
Мы собрали для вас главные статистические тренды к сегодняшним матчам. Кэфы стартуют от 1.89!
«Лацио» – «Торино»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ 2,5 за 1.84.
- Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчей «Лацио».
«Ювентус» – «Специя»
⏰ 22:45
Ставка: Обе не забьют за 1.89.
- Ставка сыграла в 6 подряд домашних матчах «Юве».
«Боруссия» М – «Боруссия» Д
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 1.94.
- Ставка сыграла в 3 последних домашних матчах «Боруссии» М.
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ 2,5 за 2.14.
- Ставка сыграла в 7 из 9 последних матчей «Вулверхэмптона».
«Рединг» – «Блэкберн»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ 2,5 за 2.08.
- Ставка сыграла в 8 последних встречах между командами.
Согласны с сегодняшними трендами? Делитесь своим мнением в комментариях!
Как работает фрибет:
- не более 100% от суммы ставки;
- минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
- условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
- начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.