Betting Insider

Тренды дня на матчи в Англии, Италии и Германии. Кэфы стартуют от 1.89!

автор Юрий Еремичев

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Сегодня в АПЛ стартует 27 тур. «Манчестер Сити» примет у себя дома «Вулверхэмптон», где постарается продлить свою победную серию из 20 матчей подряд. В Серии А «Ювентус» сыграет со «Специей», а «Торино» отправится на выезд к «Лацио». Свой матч состоится и в Кубке Германии: в ¼ финала «Боруссия» Менхенгладбах сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Кроме этого, сегодня нас ждет несколько матчей в Чемпионшипе.

Мы собрали для вас главные статистические тренды к сегодняшним матчам. Кэфы стартуют от 1.89!

«Лацио» – «Торино» 

⏰ 20:30

Ставка: ТБ 2,5  за 1.84

  • Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчей «Лацио».

«Ювентус»  – «Специя»

⏰ 22:45

Ставка: Обе не забьют за 1.89

  • Ставка сыграла в 6 подряд домашних матчах «Юве».

«Боруссия» М – «Боруссия» Д 

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 1.94

  • Ставка сыграла в 3 последних домашних матчах «Боруссии» М.

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» 

⏰ 23:00

Ставка: ТМ 2,5 за 2.14

  • Ставка сыграла в 7 из 9 последних матчей «Вулверхэмптона».

«Рединг» – «Блэкберн» 

⏰ 23:00

Ставка: ТБ 2,5 за 2.08

  • Ставка сыграла в 8 последних встречах между командами.

Согласны с сегодняшними трендами? Делитесь своим мнением в комментариях!

Как работает фрибет:

  • не более 100% от суммы ставки;
  • минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
  • условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
  • начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.
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Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Eugene Price 72.8% WR3.57% ROI
1.24Тотал больше 2
Барселона — Севилья| Кубок Испании
Барселона — Севилья| Кубок Испании
Сдаётся мне что на предыдущий матч лучше внимание обращать не стоит., вполне конечно может быть и его повторение, но тем не мнение Севилья соперник куда более не предсказуемый, чем кому-то может показаться., хочется прокинуть на ОЗ, лично мне кажется, что так и будет., но для подстраховки лучше сыграть на Тотал . Имею мнение, что два мяча будут забиты как минимум. Но как показывает практика ставить лучше на события из лайва, а не прогнозировалось экспрессы длинною в сутки. Но как говорится у каждого своя метода игры и тем не менее все мы подчинены Фортуне., так что все удачи и фарта!
16
Повторить за 1.24
Клоп Петрович🥊 48.2% WR-1.34% ROI
1.66Обе команды забьют - Да
Уйпешт — Будафок| Чемпионат Венгрии
Уйпешт — Будафок| Чемпионат Венгрии
⚽🇭🇺 Чемпионат Венгрии 🇭🇺⚽

🥊 Уйпешт 🆚 Будафок🥊

🎰 Вчера венгры хорошо играли, с большим количеством голов. Надеюсь в этой паре также будет результативный футбол.

📊 Удивительно, но Будафоки игают 7/ из 10 последних матчей по ставке "Обе Забьют".

💣 Да честно говоря, обе команды предпочитают активный футбол, а не сидеть в обороне. В турнире команда Уйпешт в среднем забивает 1.3 гола за игру, пропускает 2.1. Будафоки забивает 1.3, пропускает 1.8

📌Если посмотреть на личные встречи также - все игры сопровождались обменом голами.

🎯 Про текущую форму команд сложно сказать - обе не стабильны, в таблице занимают средние позиции, особо не претендуя на сербёзные места.

💰 Подожду начало матча и возьму ТБ 2,5/ ТБ 2.
Либо ТБ 1,5 при хорошей активности и если будет кф.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇭🇺 Уйпешт:
Информации на момент написания прогноза нет.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇭🇺 Будафок:
Информации на момент написания прогноза нет.

👨‍⚖️ Главным арбитром назначен: Информации на момент написания прогноза нет.

🏟 Стадион: Суса Ференц (Будапешт)

🌥 Ясно, +10°C
0
Повторить за 1.64