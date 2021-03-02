Тренды дня на матчи в Англии, Италии и Германии. Кэфы стартуют от 1.89!

Сегодня в АПЛ стартует 27 тур. «Манчестер Сити» примет у себя дома «Вулверхэмптон», где постарается продлить свою победную серию из 20 матчей подряд. В Серии А «Ювентус» сыграет со «Специей», а «Торино» отправится на выезд к «Лацио». Свой матч состоится и в Кубке Германии: в ¼ финала «Боруссия» Менхенгладбах сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Кроме этого, сегодня нас ждет несколько матчей в Чемпионшипе.

Мы собрали для вас главные статистические тренды к сегодняшним матчам. Кэфы стартуют от 1.89!

⏰ 20:30

Ставка: ТБ 2,5 за 1.84.

Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчей «Лацио».

⏰ 22:45

Ставка: Обе не забьют за 1.89.

Ставка сыграла в 6 подряд домашних матчах «Юве».

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 1.94.

Ставка сыграла в 3 последних домашних матчах «Боруссии» М.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ 2,5 за 2.14.

Ставка сыграла в 7 из 9 последних матчей «Вулверхэмптона».

⏰ 23:00

Ставка: ТБ 2,5 за 2.08.

Ставка сыграла в 8 последних встречах между командами.

Согласны с сегодняшними трендами? Делитесь своим мнением в комментариях!

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