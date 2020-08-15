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Почеттино – фаворит на замену Сетьена, Хави и Куман – запасные варианты. Обновленные кэфы после разгрома от «Баварии»

После разгромного поражения «Барселоны» от «Баварии» в 1/4 ЛЧ (2:8) журналист Фабрицио Романо заявил, что каталонцы скоро объявят об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера. ESPN опубликовал имена кандидатов, которые могут его заменить: Почеттино, Хави или Куман.


Эти специалисты уже были в линиях букмекеров – их аналитики уже обновили коэффициенты:

  • Почеттино – 2.10 (ранее 15.00)
  • Хави – 2.20 (1.25)
  • Куман – 12.50 (9.50) 

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Источник главного изображения: https://sportarena.com/football/primera/rukovodstvo-barselony-reshilo-uvolit-setena/

Источник изображения внутри статьи: https://www.footboom.com/video/overview/1597470982-liga-chempionov-barselona-bavariya-2-8-katok-po-mjunkhenski-video.html

Комментарии
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Хави
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Ответ на комментарий axmerrr 
Кстати, норм кандидат!
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В последних пяти матчах результаты на три исхода - победа, две ничьи и два поражения. Проиграны два последних тура.

Клуб пропускал во всех пяти последних матчах даже когда побеждал. Ложкой меда в бочке с дёгтем атака. При всех недостатках, это единственный живой орган, который функционирует.

АИК - главное разочарование. Уже в зоне стыковых матчей на 14 месте. Всё ещё дует губки и не может привыкнуть жить без денег. Проиграл 4 из 5 последних матча.

Статистика - 13/23 говорит о саботаже. Не играет от слова совсем.

Риск в моем выборе есть, но против худшей обороны на гол престижа рассчитывать все же можно.
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