Почеттино – фаворит на замену Сетьена, Хави и Куман – запасные варианты. Обновленные кэфы после разгрома от «Баварии»

После разгромного поражения «Барселоны» от «Баварии» в 1/4 ЛЧ (2:8) журналист Фабрицио Романо заявил, что каталонцы скоро объявят об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера. ESPN опубликовал имена кандидатов, которые могут его заменить: Почеттино, Хави или Куман.





Эти специалисты уже были в линиях букмекеров – их аналитики уже обновили коэффициенты:

Почеттино – 2.10 (ранее 15.00)

(ранее 15.00) Хави – 2.20 (1.25)

(1.25) Куман – 12.50 (9.50)

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