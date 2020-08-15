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Почеттино – фаворит на замену Сетьена, Хави и Куман – запасные варианты. Обновленные кэфы после разгрома от «Баварии»

Источник изображения: https://sportarena.com/football/primera/rukovodstvo-barselony-reshilo-uvolit-setena/

Поражение «Барселоны» в 1/4 Лиги чемпионов заставило руководство сине-гранатовых всерьез задуматься о поиске нового тренера главного тренера, который сможет заменить Кике Сетьена, работающего в клубе с января текущего года. Каталонцы ничего не смогли противопоставить «Баварии» Ханса Флика, уступив со счетом 2:8

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Источник изображения: https://www.footboom.com/video/overview/1597470982-liga-chempionov-barselona-bavariya-2-8-katok-po-mjunkhenski-video.html

После разгромного поражения «Барселоны» от «Баварии» в 1/4 ЛЧ журналист Фабрицио Романо заявил, что каталонцы скоро объявят об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера. ESPN опубликовал имена кандидатов, которые могут его заменить: Почеттино, Хави или Куман.
Эти специалисты уже были в линиях букмекеров – их аналитики уже обновили коэффициенты:

Маурисио Почеттино - 2.10 (ранее 15.00)
Хави Эрнандес - 2.20 (ранее 1.25)
Рональд Куман - 12.50 (ранее 9.50) 

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БОМЖУНДРИЙ50.6% WR-1.59% ROI
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Ростов — Зенит|РПЛ
Пандемия короны сильно пошатнула психологически ростов. После рестарта в прошлом сезоне у Ростова ужасающие результаты. Команда претендовала на попадание в лч и буквально сами подарили столь важные баллы. Итог 5 место.

В первом туре ростов обыграл Тамбов, но я не увидел той уверенной игры которые могут демонстрировать ростовчане. Ростову ещё предстоит найти свою игру но против нынешнего зенита врядли что то изменится.

К бомжам. У зенита отличный шанс минусонуть очередного конкурента в начале чемпионата. Команда обладает хорошими ресурсами и настроем.

С ДЕТСВА ЗА БОМЖЕЙ!!!
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Altione69.5% WR37.1% ROI
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Зенит снова начал свой путь к чемпионству. Мне кажется в нашем чемпионате нет более стабильной команды, поэтому пока Зенит не проиграет думаю можно грузить. Ростов да, крепкий соперник, с амбициями, на своем поле, еле обыграл Тамбов, команду трясет от встречи к встречи. Говорят сегодня в матче никто не отдаст воинское приветствие, потому что у деревянного прихватило спину. Без него команда немного потеряет конечно, но я надеюсь длинная скамейка Газпрому нужна не только для отмывания денег, но и для достижения результата. Ставка рискованная.
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