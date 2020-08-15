Почеттино – фаворит на замену Сетьена, Хави и Куман – запасные варианты. Обновленные кэфы после разгрома от «Баварии»

Источник изображения: https://sportarena.com/football/primera/rukovodstvo-barselony-reshilo-uvolit-setena/



Поражение «Барселоны» в 1/4 Лиги чемпионов заставило руководство сине-гранатовых всерьез задуматься о поиске нового тренера главного тренера, который сможет заменить Кике Сетьена, работающего в клубе с января текущего года. Каталонцы ничего не смогли противопоставить «Баварии» Ханса Флика, уступив со счетом 2:8.

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Источник изображения: https://www.footboom.com/video/overview/1597470982-liga-chempionov-barselona-bavariya-2-8-katok-po-mjunkhenski-video.html



После разгромного поражения «Барселоны» от «Баварии» в 1/4 ЛЧ журналист Фабрицио Романо заявил, что каталонцы скоро объявят об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера. ESPN опубликовал имена кандидатов, которые могут его заменить: Почеттино, Хави или Куман.

Эти специалисты уже были в линиях букмекеров – их аналитики уже обновили коэффициенты:



Маурисио Почеттино - 2.10 (ранее 15.00)

Хави Эрнандес - 2.20 (ранее 1.25)

Рональд Куман - 12.50 (ранее 9.50)

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