Российские болельщики смогут ходить на стадионы раньше других. Букмекеры оценили, какая лига первой выйдет с карантина

17 марта из-за пандемии коронавируса УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020 на 2021-й год. Таким образом, у европейских футбольных чемпионатов появилась надежда на завершение сезона-2019/20. Букмекеры предлагают клиентам спрогнозировать, какая из футбольных лиг первой проведет матч со зрителями на трибунах:

Чемпионат России пока что находится на паузе до 10 апреля. На следующей неделе будет проведена консультация с УЕФА по дальнейшим действиям.

АПЛ и остальные чемпионаты в Англии не вернутся раньше 30 апреля. Такое объявление сделали совместно Английская футбольная лига и Ассоциация профессиональных футболистов. Когда будет принято окончательное решение о возобновлении турниров – не сообщается.



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Также БК запустили на своих официальных аккаунтах в социальных сетях акцию, где подписчикам предлагается придумать необычные ставки на события в мире, после чего самые яркие из них попадают в линию, а их авторы получат по 5000 бонусов на личный счет. К примеру, вот одна из них:

Компания по производству медицинских масок станет официальным спонсором РПЛ в сезоне-2020/21: да – 11, нет – 1.01.

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