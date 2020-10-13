Триппьер покинул расположение сборной Англии из-за слушания по делу о незаконных ставках

Защитник сборной Англии Киран Триппьер уехал из расположения национальной команды на слушание Футбольной ассоциации Англии по делу о нарушении правил спортивных ставок.

В июле 2019 года игрока обвинили в незаконных ставках на свой переход из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Его друзья, которым футболист написал в WhatsApp, могли сделать ставку. Триппьер свою вину не признает, утверждая, что не ставил и не зарабатывал на чужих ставках.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии запрещает передавать «инсайдерскую информацию» любым лицам с целью получения прибыли. Если Триппьера признают виновным, ему грозит до полугода дисквалификации.

Ранее за это был наказан Дэниел Старридж, которого отстранили на 4 месяца от футбола за «слив» информации брату о переходе из «Ливерпуля» в «Севилью» (однако переход в Ла Лигу так и не состоялся – прим. Betting Insider).

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Перевел Марк Екимов