Betting Insider

«Грузи, братан, если хочешь». Триппьер рассказал другу о трансфере в «Атлетико» и теперь отбывает дисквалификацию

Киран Триппьер признан виновным в нарушении правил о ставках. Защитник «Атлетико» получил дисквалификацию: он пропустит 12 матчей с 23 декабря по 28 февраля и заплатит штраф 70 тыс. фунтов.

В мае 2020 года футбольная ассоциация Англии выдвинула (FA) обвинения в адрес Триппьера. Англичанин перешел в «Атлетико» в июле 2019 года, но друзья Кирана узнали о трансфере раньше и успели сделать ставку на его переход из «Тоттенхэма». Футбольная ассоциация изъяла переписку в WhatsApp и нашла доказательства. 

– Мне загрузить на то, что ты туда перейдешь? – задал вопрос друг.

– Да, можешь, – ответил Триппьер.

– 100%, Триппс?

– Да, братан. Но не вини меня, если что-то пойдет не так. Не должно, но просто даю тебе знать. Можешь грузить, если хочешь, братан.

При этом Триппьер употребил термин («lump on»), который используется в качестве сленгового для ставок.

Триппьер разгласил закрытую информацию, относящуюся к футбольным вопросам. А его друзья воспользовались этой информацией для беттинга – таким образом, был нарушен пункт правила о ставках английской футбольной ассоциации.

В адрес Триппьера было выдвинуто 7 обвинений – независимая комиссия подтвердила 4 нарушения.

Без основного правого защитника «Атлетико» проведет 12 матчей, включая первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». В этом сезоне Киран пропустил только 1 игру из 20.

UPD.  В настоящий момент дисквалификация футболиста временно приостановлена ФИФА на время апелляции, поданной «Атлетико». Клуб намерен бороться либо за полную отмену бана, либо за сокращение срока дисквалификации.

Источник обложки: https://i0.wp.com

Комментарии
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katyushaa29
0% WR0% ROI
10 недель еще терпимо)
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Daniel Ortegа
51.9% WR-4.56% ROI
мне бы позвонил...
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Хорошо иметь таких друзей, как Триппьер )))
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Николай Никонов5
48.2% WR-4.49% ROI
глупо спалились😡
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Максим Ходорченко1
42.4% WR-3.03% ROI
katyushaa2910 недель еще терпимо)
так это в сборной тока))) не беда.
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Dj3000
55.3% WR-8.5% ROI
> При этом Триппьер употребил термин («lump on»), который используется в качестве сленгового для ставок.
Здесь они разбирались в ситуации, а в случае с Кавани даже не попытались. Молодцы, че уж...
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Данная ставка в матах с участием гостей-заходит довольно регулярно-особенно в поединках с командами примерно одного уровня.
Шансы на победу 50/50 - но гости выглядят более стабильно(за 10 последних встреч- не одного поражения)
История личных противостояний - наглядно доказывает в правильности такого выбора. (последнее поражения Аль-Масри в гостях у Аль-Иттихада было в далёком 2011 году)
Так что и сегодня гости врятли проиграют.
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