«Грузи, братан, если хочешь». Триппьер рассказал другу о трансфере в «Атлетико» и теперь отбывает дисквалификацию

Киран Триппьер признан виновным в нарушении правил о ставках. Защитник «Атлетико» получил дисквалификацию: он пропустит 12 матчей с 23 декабря по 28 февраля и заплатит штраф 70 тыс. фунтов.



В мае 2020 года футбольная ассоциация Англии выдвинула (FA) обвинения в адрес Триппьера. Англичанин перешел в «Атлетико» в июле 2019 года, но друзья Кирана узнали о трансфере раньше и успели сделать ставку на его переход из «Тоттенхэма». Футбольная ассоциация изъяла переписку в WhatsApp и нашла доказательства.

– Мне загрузить на то, что ты туда перейдешь? – задал вопрос друг.

– Да, можешь, – ответил Триппьер.

– 100%, Триппс?

– Да, братан. Но не вини меня, если что-то пойдет не так. Не должно, но просто даю тебе знать. Можешь грузить, если хочешь, братан.



При этом Триппьер употребил термин («lump on»), который используется в качестве сленгового для ставок.



Триппьер разгласил закрытую информацию, относящуюся к футбольным вопросам. А его друзья воспользовались этой информацией для беттинга – таким образом, был нарушен пункт правила о ставках английской футбольной ассоциации.

В адрес Триппьера было выдвинуто 7 обвинений – независимая комиссия подтвердила 4 нарушения.

Без основного правого защитника «Атлетико» проведет 12 матчей, включая первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». В этом сезоне Киран пропустил только 1 игру из 20.

UPD. В настоящий момент дисквалификация футболиста временно приостановлена ФИФА на время апелляции, поданной «Атлетико». Клуб намерен бороться либо за полную отмену бана, либо за сокращение срока дисквалификации.

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