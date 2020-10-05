Трамп переедет в Россию? Букмекеры спрогнозировали будущее Президента США после выборов

В американской президентской гонке есть что-то от спортивных соревнований: букмекеры предлагают линии, игроки обсуждают прогнозы. Никто не знает, где и в каком качестве Дональд Трамп окажется после выборов Президента США – одни обвиняют его в связи с Россией, другие предполагают, что ждет Америку, если Трамп, проиграв, откажется выезжать из Белого дома.
Букмекеры тоже участвуют в прогнозировании будущего и предположили, что может случиться с Президентом США после выборов:
- Трамп выиграет в штате, в котором не выигрывал в 2016 году – 33,3%;
- Трамп наберет меньше голосов, но выиграет – 28,57%;
- Трамп официально помилует себя – 20%;
- Трамп победит больше, чем в 40 штатах – 9,09%;
- Трамп будет в России 1 февраля 2021 года – 2,94%;
- 1 февраля 2025 года Трамп станет президентом в третий раз – 1,96%.
Не уточняется, по какой причине Трамп окажется в России: командировка или переезд.