Трамп переедет в Россию? Букмекеры спрогнозировали будущее Президента США после выборов

В американской президентской гонке есть что-то от спортивных соревнований: букмекеры предлагают линии, игроки обсуждают прогнозы. Никто не знает, где и в каком качестве Дональд Трамп окажется после выборов Президента США – одни обвиняют его в связи с Россией, другие предполагают, что ждет Америку, если Трамп, проиграв, откажется выезжать из Белого дома.

Букмекеры тоже участвуют в прогнозировании будущего и предположили, что может случиться с Президентом США после выборов:

Трамп выиграет в штате, в котором не выигрывал в 2016 году – 33,3% ;

; Трамп наберет меньше голосов, но выиграет – 28,57% ;

; Трамп официально помилует себя – 20% ;

; Трамп победит больше, чем в 40 штатах – 9,09% ;

; Трамп будет в России 1 февраля 2021 года – 2,94% ;

; 1 февраля 2025 года Трамп станет президентом в третий раз – 1,96%.

Не уточняется, по какой причине Трамп окажется в России: командировка или переезд.

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