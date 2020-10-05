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Трамп переедет в Россию? Букмекеры спрогнозировали будущее Президента США после выборов

В американской президентской гонке есть что-то от спортивных соревнований: букмекеры предлагают линии, игроки обсуждают прогнозы. Никто не знает, где и в каком качестве Дональд Трамп окажется после выборов Президента США – одни обвиняют его в связи с Россией, другие предполагают, что ждет Америку, если Трамп, проиграв, откажется выезжать из Белого дома.

Букмекеры тоже участвуют в прогнозировании будущего и предположили, что может случиться с Президентом США после выборов:

  • Трамп выиграет в штате, в котором не выигрывал в 2016 году – 33,3%
  • Трамп наберет меньше голосов, но выиграет – 28,57%;
  • Трамп официально помилует себя – 20%;
  • Трамп победит больше, чем в 40 штатах – 9,09%;
  • Трамп будет в России 1 февраля 2021 года – 2,94%;
  • 1 февраля 2025 года Трамп станет президентом в третий раз – 1,96%.

Не уточняется, по какой причине Трамп окажется в России: командировка или переезд.

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1.98Обе команды забьют - Да
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сербы отлично играют в футбол. Два забитых мяча за игру. И самое главное, что столько же пропущенных мячей. Отличный показатель для ставки "обе забьют-да". По таблице коэфициентов УЕФА команда не отстает от соперника.
Сборная Норвегии тоже достаточно забивает. Правда пропускает чуть меньше. Но зато у обоих игроков прекрасная статистика на обе забьют-да": в 80 процентах матчей прогноз оправдался.
За такой коэффициент можно побробывать.
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🇷🇺 2646.4% WR-1.15% ROI
1.77сборная Норвегии по футболу тотал больше 1
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
🇪🇺⚽️🏆ЕВРО-КВАЛИФИКАЦИЯ-ПРОДВИЖЕНИЕ-ПОЛУФИНАЛ.
🇳🇴 Норвегия - Сербия 🇷🇸
Приходит пора встреч национальных сборных и в матчах будут решаться серьёзные задачи , ведь победа сегодня и потом в финале будет означать попадание в финальный розыгрыш ЕВРО-2020.
В активе этих двух сборных очень серьёзные игроки которые играют в топовых европейских лигах и к тому же большая их часть играет за топовые клубы . Сборная Норвегии полна молодых талантов и опытных взрослых игроков , одно имя Эрлинг Холанд уже навивает нас на мысль о голе от хозяйской команды , этот юный гений за сентябрь и начало октября сыграл 7 матчей и забил 8 голов , 3 за сборную и 5 за Дортмунд . Вообще сборная Норвегии уже на протяжении 16 игр к ряду не уходит без забитого мяча с поля и 14 матчей подряд их игры заканчиваются как минимум с двумя мячами . Сербия же из своих 15 последних матчей только в 3 сумела не пропустить гол и в 12 играх тоже было забито как минимум по 2 мяча .
Думаю здесь просматривается ставка ТБ2 или ИТБ1 (1) , но я склоняюсь ко второму исходу ! На карту очень многое поставлено в этой игре и возможно команды будут осторожны и сыграют на Тотал меньше , но верю в то ,что Норвегия хоть один сможет забить !
Всем удачи !!
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Повторить за 1.71
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