У Азмуна 16 голов в РПЛ, а у его партнера по клубу – 13. Кто станет лучшим бомбардиром?

Сердар Азмун лидирует в бомбардирской гонке РПЛ с 16 голами. Его ближайший конкурент – Артем Дзюба, на счету которого 13 голов.

Но есть и другая пара форвардов из клуба-конкурента

Александр Соболев и Джордан Ларссон забили в этом сезоне по 12 мячей за «Спартак» в РПЛ. Вот кто входит в топ-6 бомбардиров этого сезона.

Сердар Азмун («Зенит») – 16 голов .

. Артем Дзюба («Зенит») – 13 голов .

. Александр Соболев и Джордан Ларссон («Спартак») – 12 голов .

. Джордже Деспотович («Рубин») и Никола Влашич (ЦСКА)– 11 голов.

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Кто фаворит?

Главным фаворитом считают Сердара Азмуна. На успех иранского форварда можно поставить с кэфом 1.35 (74%). На его партнера по «Зениту» Артема Дзюбу дают 6.00 (17%).

Полная линия на лучшего бомбардира РПЛ сезона-2020/21:

Сердар Азмун («Зенит») – 1.35 (74%);

Артем Дзюба («Зенит») – 6.00 (17%);

Александр Соболев и Джордан Ларссон («Спартак») – 10.00 (10%);

Джордже Деспотович («Рубин») и Никола Влашич (ЦСКА)– 30.00 (3%).

Напомним, что Сердар Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года за 12 млн. евро. Всего нападающий провел в клубе 62 матча, в которых забил 42 гола и отдал 12 ассистов.

Кого будете поддерживать в бомбардирской гонке? А кто станет лучшим в следующем сезоне, если Азмун уйдет из «Зенита»? Делитесь мнением в комментариях!