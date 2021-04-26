У Кейна 21 гол в АПЛ, у Салаха — 20. Кто станет лучшим бомбардиром АПЛ?
Харри Кейн лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом. Его ближайшим преследователем является Мохамед Салах, у которого 20. Кто станет лучшим бомбардиром?
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А кто еще участвует в гонке?
Кейн и Салах прилично оторвались от остальных. На 3-м месте идет Бруну Фернандеш, у которого 16 голов. Но португалец вполне может упустить третье место.
Вот топ-6 бомбардиров АПЛ.
- Харри Кейн («Тоттенхэм») — 21 гол.
- Мохамед Салах («Ливерпуль») — 20 голов.
- Бруну Фернандеш («МЮ») — 16 голов.
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 15 голов.
- Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») — 14 голов.
- Джейми Варди(«Лестер») — 13 голов.
Кто фаворит?
Букмекеры считают фаворитом Кейна. На третью «Золотую бутсу» АПЛ в карьере англичанина дают кэф 1.85. На Салаха можно поставить с коэффициентом 2.10. Вот полные котировки.
- Харри Кейн («Тоттенхэм») — 1.85.
- Мохамед Салах («Ливерпуль») — 2.10.
- Бруну Фернандеш («МЮ») — 25.00.
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 70.00.
- Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») — 70.00.
- Джейми Варди(«Лестер») — 80.00.
Три игрока из этого списка уже становились лучшими бомбардирами
Напомним, что лучшим бомбардиром прошлого сезона стал Джейми Варди, который забил 23 гола в 35 матчах.
Кейн становился лучшим бомбардиром в сезонах-2015/16 (25 голов в 38 матчах) и 2016/17 (29 голов в 30 матчах).
Что касается Салаха, то египтянин уже выигрывал эту награду в сезоне 2017/18, забив 32 гола в 36 матчах. За всю историю АПЛ лучшие показатели были только у Энди Коула (34 гола в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (34 гола в сезоне-1994/95).