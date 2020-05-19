Украинская ассоциация футбола первой в мире продает беттинг-права на соревнования, проводящиеся под ее эгидой. Речь идет об УПЛ, Первой и Второй лигах, Чемпионате U21, женском чемпионате и футзале.

Как заявил Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка, этот шаг в том числе направлен на борьбу с организацией договорных матчей.

«Буквально перед началом пандемии мы пытались решить вопросы с беттинг- правами. Мы будем первой ассоциацией в мире, которая будет эксклюзивно их продавать.

УАФ и УПЛ получат деньги, а у нас будет право требовать у провайдеров остановить передачу данных в случае какого-то подозрения», – сообщал Баранка в интервью Tribuna.com.

Betting Insider удалось узнать у функционера, как именно будет устроен механизм работы УАФ с авторизованными поставщиками данных.

«Мы будем следить за каждым матчем и в случае подозрения на нечестную игру связываться с провайдером статистики, который обязан будет немедленно остановить передачу данных с этого матча – сделать на него ставку будет уже невозможно.

Останавливать игру тем не менее смысла нет – мы заблокируем возможность ставить на нее. Этого достаточно.

Организовывать договорные матчи станет рискованно и бессмысленно – такую игру можно устроить, но заработать на этом будет невозможно», – рассказал Баранка.

Функционер также отметил, что «внутренняя система мониторинга матчей от УАФ будет работать в режиме реального времени и в постоянном контакте с авторизованным поставщиком данных, а вся информация о нелегальных провайдерах статистики, а также о букмекерах, использующих их данные, будет немедленно передана полиции».

Напомним, что в 2020 году в Украине случился ряд скандалов, связанных с договорными матчами:

Клуб Первой лиги «Сумы» лишили профессионального статуса за организацию договорных матчей, а президента команды и двух футболистов отстранили пожизненно;

Ранее букмекеры принимали ставки на несуществующие матчи любительских команд.

Отметим также, что в Украине готовятся к легализации беттинга на правительственном уровне – государство планирует получить 4,5 млрд гривен от индустрии ставок уже в 2020 году.

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