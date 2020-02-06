Украина готовится к легализации беттинга: это позволит государству получить 4,5 млрд гривен уже в 2020 году

Правительство Украины готовится легализовать игорный бизнес. В настоящий момент в стране только Гослотереи работают законно, но вскоре и другие отрасли азартной индустрии будут легализованы – деятельность букмекеров в том числе.

Изменения в законопроекте о легализации игорной сферы

На этой неделе Министерство финансов Украины выступило с новой инициативой – если каппер выиграет больше 30 тысяч гривен, он обязан передать букмекерской компании информацию для налогового органа (паспортные данные, ИНН, номер банковской карты). До этого клиенты букмекерских контор, которые ставили в ППС, имели право забрать любую сумму выигрыша, предоставив только чек.

Проверка данных игроков начнется уже с апреля 2020-го года. В странах Европейского Союза, где беттинг-рынок функционирует легально, подобная процедура широко распространена – это обязывает букмекеров более прозрачно вести свою деятельность, а отмывание денежных средств прекратится.

В январе Верховная Рада внесла несколько правок в законопроект о легализации. В частности, минимальный возраст игроков подняли с 18 до 21 года, а игорные зоны будут открывать лишь на территории отелей (пункты приема ставок – от трех звезд, казино – пять).

Что даст Украине легализация гемблинга?

«В Украине спешат узаконить игорный бизнес, что может негативно отразиться на всей стране. Украинские законодатели упоминают международный опыт, но в этом вопросе они имеют туманное понимание мировой практики», – утверждает эксперт в сфере игорного бизнеса Филипп Флемминкг.

В Европе для букмекерских компаний в начале работы устанавливают низкие налоговые ставки, которые после определенного промежутка времени увеличиваются. Это позволяет компаниям приспособится на рынке. Стоимость лицензии на ведение азартной деятельности парламентом не была снижена, что может привести Украину к псевдолегализации – доходы гемблинг-рынка в большей мере останутся в тени.

Развитие игорной отрасли позволит Украине увеличить количество туристов, но государственный бюджет начнет наполняться деньгами лишь постепенно. Будет создан специальный фонд, куда игорный бизнес обязывается платить взносы на развитие трех отраслей:

Медицина;

Культура;

Спорт.

«За счет легализации игорного бизнеса Министерство финансов рассчитывает получить в государственный бюджет Украины 4,5 млрд гривен уже в этом году», – говорит руководитель комитета Верховной Рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев.

Как будут вести деятельность букмекерские конторы?

Количество игорных заведений будет ограничено. На всю страну откроют:

20 казино;

10 интернет-казино;

5 покерных клубов;

5 покерных интернет-клубов;

40 тысяч игровых автоматов (более 1000 залов игровых автоматов);

800 букмекерских контор.

В условиях проекта прописано, что лишь две букмекерские конторы смогут вести деятельность на территории Украины – на получение лицензий претендуют «Фаворит» и «Париматч».

Несмотря на увеличение доходов государства, – украинцы против легализации беттинга

Киевский международный институт социологии провел опрос о рассмотрении Верховной Радой законопроекта о легализации беттинга.

Поддержали идею правительства – 17,8%;

Допускают деятельность игорного бизнеса только в специальных зонах – 19,4%;

Не поддерживают введение азартного бизнеса в правовое поле – 56,1%.

Читайте также:

Gambling Compliance: Беттинг легализуют в 40 штатах к 2024 году. По прогнозам доход индустрии увеличится на 150 млрд долларов

Как зарабатывают букмекерские конторы? Маржа, формирование линии и изменение котировок

Как зарабатывает букмекер, каков Конор по жизни, зачем украинской БК в Африку – интервью CEO «Париматч»

