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«Бавария» – фаворит Лиги чемпионов, «Барса» и «Юве» – не в топ-5. Все коэффициенты на победителя турнира

В Швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Букмекеры обновили линию на чемпионство – топ-5 претендентов на победу в главном клубном турнире мира выглядит следующим образом:

  1. «Бавария» – 4.00;
  2. «Манчестер Сити» – 4.00;
  3. «Ливерпуль» – 6.50;
  4. «ПСЖ» – 11.00;
  5. «Реал Мадрид» – 12.00;
  6. «Ювентус» – 14.00
  7. «Барселона» – 14.00
  8. «Челси» – 20.00 

Если вам интересны коэффициенты на победу российских команд, то выглядят они следующим образом:

«Зенит» – 151.00
«Краснодар» – 400.00
«Локомотив» – 500.00

А вот в каких группах сыграют команды этой осенью:

Группа «A»
«Бавария»
«Атлетико»
«Зальцбург»
«Локомотив»

Группа «B» 
«Реал Мадрид»
«Шахтер Донецк»
«Интер»
«Боруссия М»

Группа «C» 
«Порту»
«Манчестер Сити»
«Олимпиакос»
«Олимпик Марсель»

Группа «D»
«Ливерпуль»
«Аякс»
«Аталанта»
«Мидтьюлланд»

Группа «E»
«Севилья»
«Челси»
«Краснодар»
«Ренн»

Группа «F»
«Зенит»
«Боруссия Д»
«Лацио»
«Брюгге»

Группа «G»
«Ювентус»
«Барселона»
«Динамо Киев»
«Ференцварош»

Группа «H»
«ПСЖ»
«Манчестер Юнайтед»
«РБ Лейпциг»
«Истанбул ББ»

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Источник: https://www.bavarianfootballwo...

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Эльвин Керимoв58.6% WR-1.16% ROI
1.78Тотал больше 2.5
Фиорентина — Сампдория|Чемпионат Италии
Фиорентина — Сампдория|Чемпионат Италии
Известный эксперт Эльвин Керимов предлагает поставить на ТБ 2.5 в матче Фиорентина - Сампдория. Вот его доводы:

«Фиорентина» в выходные в драматичном поединке уступила «Интеру», показав хорошую игру и забив 3 мяча. Лишь в концовке команда допустила две ошибки в защите, которые оказались фатальными.

В отличной форме Рибери, хорош Кьеза, Кастровилли — один из лидеров команды. По своему потенциалу «Фиорентина» не просто сильнее «Сампдории», она должна бороться за место в зоне еврокубков.

Сампдория же, сначала по делу проиграла «Юве», а потом умудрилась отдать выигранный матч «Беневенто». Ведя 2:0, генуэзцы уступили в итоге 2:3. В атаке команда не блистала, а в защите допускала детские ошибки.

Моя ставка, что «фиалки» не проиграют и тотал голов в матче больше (2,5)

В матчах с участием этих команд верх по голам проходил 2 тура подряд.

Источник: РБ
0
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AVDOVV50.6% WR-0.37% ROI
1.83Ульсан Хендай фора (-1)
Ульсан Хендай — Санчжу Санму|Чемпионат Южной Кореи
Ульсан Хендай — Санчжу Санму|Чемпионат Южной Кореи
150💲кто как не Ульсан сможет помочь мне отыграть вчерашние квалификационные матчи . Очень надеюсь что Ульсан сегодня не подведёт , вероятность победы почти 80% но кэф слабоват, а вот фору попробовать можно, это будет основная ставка. Победа им очень необходима так как Чонбук уже сравнялся и пора уже разорвать ,сжать и смять и предпологаю уже в первом тайме 2-0. Составы команд думаю не чего ждать они должны быть оптимальными. Всем своей Удачи 🏆
0
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