«Бавария» – фаворит Лиги чемпионов, «Барса» и «Юве» – не в топ-5. Все коэффициенты на победителя турнира

В Швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Букмекеры обновили линию на чемпионство – топ-5 претендентов на победу в главном клубном турнире мира выглядит следующим образом:

«Бавария» – 4.00; «Манчестер Сити» – 4.00; «Ливерпуль» – 6.50; «ПСЖ» – 11.00; «Реал Мадрид» – 12.00; «Ювентус» – 14.00 «Барселона» – 14.00 «Челси» – 20.00

Если вам интересны коэффициенты на победу российских команд, то выглядят они следующим образом:

«Зенит» – 151.00

«Краснодар» – 400.00

«Локомотив» – 500.00

А вот в каких группах сыграют команды этой осенью:



Группа «A»

«Бавария»

«Атлетико»

«Зальцбург»

«Локомотив»

Группа «B»

«Реал Мадрид»

«Шахтер Донецк»

«Интер»

«Боруссия М»

Группа «C»

«Порту»

«Манчестер Сити»

«Олимпиакос»

«Олимпик Марсель»

Группа «D»

«Ливерпуль»

«Аякс»

«Аталанта»

«Мидтьюлланд»

Группа «E»

«Севилья»

«Челси»

«Краснодар»

«Ренн»

Группа «F»

«Зенит»

«Боруссия Д»

«Лацио»

«Брюгге»

Группа «G»

«Ювентус»

«Барселона»

«Динамо Киев»

«Ференцварош»

Группа «H»

«ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед»

«РБ Лейпциг»

«Истанбул ББ»

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Источник: https://www.bavarianfootballwo...

