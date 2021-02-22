Betting Insider

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ? Эрлинг Холанд – фаворит у букмекеров

автор Сергей Рябкин

🥇 Какой футболист забьет больше всего голов в ЛЧ? Ловите фрибет 1000 от Winline!

16 февраля стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов. Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.

Текущая таблица бомбардиров ЛЧ выглядит так:

Букмекеры обновили линию на лучшего бомбардира Лиги чемпионов:

  • Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 3.3 (вероятность с учетом маржи – 30%);
  • Роберт Левандовски («Бавария») – 6.7 (15%);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.5 (13%);
  • Неймар («ПСЖ») – 7.5 (13%);
  • Криштиану Роналду («Ювентус») – 11.0 (9%);
  • Альваро Мората («Ювентус») – 14.0 (7%);
  • Мохамед Салах («Ливерпуль») – 18.0 (5%);
  • Карим Бензема («Реал») – 19.0 (5%);
  • Оливье Жиру («Челси») – 27.0 (3%);
  • Тимо Вернер («Челси») – 28.0 (3%).

Лучшим бомбардиром ЛЧ 2019/20 стал Роберт Левандовски (15 голов).

Кто станет лучшим бомбардиром этого сезона? Пишите свой прогноз в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Шаха Абдуллаев
50% WR-0.48% ROI
Привет
Ответить
Канарейка
47% WR-4.02% ROI
Мбаппе
Ответить
Умед Холкузиев
88.9% WR2.24% ROI
Мората или Холанд
Ответить
Дамир Кусаинов2
16.7% WR-3.06% ROI
мбаппе так как псж дойдёт до финала
Ответить
Алексей Ерыкалов
0% WR0% ROI
роберт левандоски
Ответить
Ардак Сапаров
36.1% WR-2.1% ROI
Мбаппе будеть
Ответить
Вячеслав Анатольевич1
36.8% WR-1.48% ROI
Неймар
Ответить
Vadzim Zhukov
53.4% WR-3.92% ROI
Мбаппе!
Ответить
Серикбол Мустахимов
0% WR0% ROI
левандовский
Ответить
Даниил Кималов
46.2% WR-3.3% ROI
Холанд
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Спокойный ТМ🎩 49.1% WR-1.29% ROI
3.04Победит Челси
Атлетико — Челси| Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Челси| Лига чемпионов УЕФА
Друзья Я не пойму почему все так сильно верят в победу Атлетико. Они последние игры сливают жёстко. От Сельта 1-1 позорище первый матч, а вторая игра вообще 0-2! Там по моему 27 ударов было , а голов 0! Так что Испанцы доверия не внушают . И эти ошибки в обороне и в ЛЧ проявится Я уверен . А Челси? -Челси норм караван идёт, чуток изменил тактику , более оккуратно играть начали. Так что Я тут поболею за Синих!
19
Повторить за 3.02
tomich 51% WR9.09% ROI
1.78Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Лацио — Бавария| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Бавария| Лига чемпионов УЕФА
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала Лацио – Бавария. Лацио к игре с Баварией подходит серьезно и не думаю,что Немцам в гостях будет легко. Итальянцы дома будут играть только на победу и у них думаю все получиться с ихним супер нападающим Иммобиле. Бавария приедит уставшая от множество игр которые были на днях и в неполном составе,много ключевых игроков травмированы . Но Бавария эта Машина которая любым составом забивает голы со своим супер нападающем Левандовским. Обе команды забивные и жду от этих команд голы в обе стороны и не по одному. Ставка ОЗ ТБ 2.5 - Да.
1
Повторить за 1.78