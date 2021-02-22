Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ? Эрлинг Холанд – фаворит у букмекеров

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16 февраля стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов. Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.
Текущая таблица бомбардиров ЛЧ выглядит так:
Букмекеры обновили линию на лучшего бомбардира Лиги чемпионов:
- Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 3.3 (вероятность с учетом маржи – 30%);
- Роберт Левандовски («Бавария») – 6.7 (15%);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.5 (13%);
- Неймар («ПСЖ») – 7.5 (13%);
- Криштиану Роналду («Ювентус») – 11.0 (9%);
- Альваро Мората («Ювентус») – 14.0 (7%);
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 18.0 (5%);
- Карим Бензема («Реал») – 19.0 (5%);
- Оливье Жиру («Челси») – 27.0 (3%);
- Тимо Вернер («Челси») – 28.0 (3%).
Лучшим бомбардиром ЛЧ 2019/20 стал Роберт Левандовски (15 голов).