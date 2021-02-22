Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ? Эрлинг Холанд – фаворит у букмекеров

16 февраля стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов. Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.

Текущая таблица бомбардиров ЛЧ выглядит так:

Букмекеры обновили линию на лучшего бомбардира Лиги чемпионов:

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 3.3 (вероятность с учетом маржи – 30% );

(вероятность с учетом маржи – ); Роберт Левандовски («Бавария») – 6.7 ( 15% );

( ); Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.5 ( 13% );

( ); Неймар («ПСЖ») – 7.5 ( 13% );

( ); Криштиану Роналду («Ювентус») – 11.0 ( 9% );

( ); Альваро Мората («Ювентус») – 14.0 ( 7% );

( ); Мохамед Салах («Ливерпуль») – 18.0 ( 5% );

( ); Карим Бензема («Реал») – 19.0 ( 5% );

( ); Оливье Жиру («Челси») – 27.0 ( 3% );

( ); Тимо Вернер («Челси») – 28.0 (3%).

Лучшим бомбардиром ЛЧ 2019/20 стал Роберт Левандовски (15 голов).

Кто станет лучшим бомбардиром этого сезона? Пишите свой прогноз в комментариях!