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Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ? Эрлинг Холанд – фаворит у букмекеров

автор Сергей Рябкин

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16 февраля стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов. Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.

Текущая таблица бомбардиров ЛЧ выглядит так:

Букмекеры обновили линию на лучшего бомбардира Лиги чемпионов:

  • Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 3.3 (вероятность с учетом маржи – 30%);
  • Роберт Левандовски («Бавария») – 6.7 (15%);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.5 (13%);
  • Неймар («ПСЖ») – 7.5 (13%);
  • Криштиану Роналду («Ювентус») – 11.0 (9%);
  • Альваро Мората («Ювентус») – 14.0 (7%);
  • Мохамед Салах («Ливерпуль») – 18.0 (5%);
  • Карим Бензема («Реал») – 19.0 (5%);
  • Оливье Жиру («Челси») – 27.0 (3%);
  • Тимо Вернер («Челси») – 28.0 (3%).

Лучшим бомбардиром ЛЧ 2019/20 стал Роберт Левандовски (15 голов).

Кто станет лучшим бомбардиром этого сезона? Пишите свой прогноз в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Шаха Абдуллаев
0% WR-1.33% ROI
Привет
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Канарейка
46.8% WR-4.28% ROI
Мбаппе
Ответить
Умед Холкузиев
88.9% WR2.24% ROI
Мората или Холанд
Ответить
Дамир Кусаинов2
25% WR-1.83% ROI
мбаппе так как псж дойдёт до финала
Ответить
Алексей Ерыкалов
0% WR0% ROI
роберт левандоски
Ответить
Ардак Сапаров
35.3% WR-2.06% ROI
Мбаппе будеть
Ответить
Вячеслав Анатольевич1
36.8% WR-1.48% ROI
Неймар
Ответить
Vadzim Zhukov
53.4% WR-3.89% ROI
Мбаппе!
Ответить
Серикбол Мустахимов
0% WR0% ROI
левандовский
Ответить
Даниил Кималов
46.2% WR-3.3% ROI
Холанд
Ответить

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