«Барселона» – главный фаворит ЛЧ, по версии букмекеров. Остановить Месси может только Клопп

В этом сезоне Лига чемпионов – огонь! Увидели несколько мощнейших камбэков, Роналду не попал в полуфинал впервые с 2010 года, «Барса» в ½ спустя три сезона, а «Аякс» вынес двух фаворитов турнира и может снова сыграть в финале как в 95-м. Букмекеры уже отреагировали на такие события и выкатили линию на победителя турнира.



«Барселона» – главный фаворит

«Барса» не играла в ½ с сезона 14/15, когда клуб в последний раз и стал обладателем кубка. Месси говорит, что команда достигла цели, дойдя до этой стадии впервые за три года , но вряд ли каталонцы остановятся на этом. В полуфинале их ждет «Ливерпуль», претендующий на второй финал подряд. Вальверде знает, что Месси всегда проявит себя. Аргентинец доведет свою команду до финала и сделает заявку на шестой «Золотой мяч»? Букмекеры верят.

Кэф на победу «Барсы» в ЛЧ – 2.40

«Ливерпуль»

В прошлом году «Ливерпуль» слил финал, но сейчас в турнире уже нет мадридского «Реала», а в воротах мерсисайдцев – Кариуса. Клопп серьезно укрепил состав в межсезонье и вот уже команда в одном шаге от второго финала ЛЧ подряд.

Клопп впервые сыграет с каталонцами, не считая товарищеских матчей. Главный вопрос, который волнует Юргена: как остановить Месси? В этом поможет ван Дейк: голландца еще ни разу за сезон не обыграли на дриблинге в ЛЧ. Как тебе такое, Месси?

Кэф на победу – 3.50

«Аякс»

«Аякс» – просто сказка. Команда влюбила в себя всех нейтральных болельщиков зажигательным футболом. Похоже, чек-лист на сезон голландцев выглядит именно так: «Реал» , «Ювентус» , «Тоттенхэм», Лига чемпионов.

Команда уже вынесла двух фаворитов в ЛЧ – «Тоттенхэм» голландцы явно не будут бояться. В следующем сезоне главные звезды команды уедут в топ-клубы – сейчас последний шанс выиграть значимый трофей.

Кэф на победу в ЛЧ – 5.00

«Тоттенхэм»

В сумасшедшем матче «Тоттенхэм» прошел «Сити» даже без Кейна, но хватит ли лондонцам резерва (и помощи VAR)? Почеттино обеспокоен технологией, которая помогла выйти его команде в ½, но что он будет говорить, если пройдет «Аякс»?

Не знают даже букмекеры, выставив на лондонцев кэф 5.00

Кто победит в Лиге чемпионов? Расскажите в комментариях!

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