«Сити» – больше не фаворит ЛЧ. По версии букмекеров, трофей разыграют «Барселона» и «Ливерпуль»

В начале марта, после жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов главным фаворитом турнира считался «Манчестер Сити», но уже после первых матчей букмекеры обновили линию на победителя ЛЧ.

«Сити» – больше не главный фаворит

Первый матч 1/4 Гвардиола сыграл против «Тоттенхэма» на выезде – проиграл. Ничего удивительного: Пеп уже в 8-й раз слил в первом гостевом матче плей-офф. Кошмарная статистика – после такого исхода его команды всего лишь дважды проходили дальше. Букмекеры отреагировали и скорректировали кэф на победу «Сити» в ЛЧ – 4.00.





Кто главный фаворит сейчас?

«Барса» – всегда один из главных фаворитов ЛЧ, но сейчас, после победы 1:0 на выезде против «МЮ», каталонцы стали считаться главным претендентом на победу в турнире. Смоллинг нанес Месси повреждение, но, по слухам, это не помешает аргентинцу сыграть в ответной встрече. Эксперты оценивают шансы «Барсы» на проход в 1/2 в 88.4%. Кэф на победу в турнире – 3.50.

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«Ливерпуль»

Команде Клоппа достался один из самых легких соперников в 1/4 – «Порту». Португальский клуб явно уступает мерсисайдцам в классе, в результате влетел в первом матче 0:2. В этой паре практически все ясно, вряд ли англичане упустят такое преимущество в выездном матче. Удачная жеребьевка и победа в первом матче дарят Клоппу и его команде коэффициент 4.00 на победу в ЛЧ.





«Ювентус»

Казалось, что «Юве» тоже повезло с жеребьевкой, когда им достался «Аякс». Но в первом матче на выезде туринцы сыграли 1:1. Роналду забил последние 4 гола итальянцев в еврокубке, а в первой игре записал на свой счет уже 125-й мяч в ЛЧ. Легенда! Криштиану покупали для того, чтобы «Юве» наконец смог выиграть Лигу чемпионов. Эксперты оценивают вероятность этого события коэффициентом 4.60.

Какие шансы у остальных команд?

«Тоттенхэм» – 15.00

«Аякс» – 26.00

«МЮ» – 34.00

«Порту» – 201

Кто выиграет Лигу чемпионов? Расскажи в комментариях!

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