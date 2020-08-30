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Обновленные кэфы на Лигу наций: Франция – фаворит. Когда Россия присоединится к топам?

Осенью состоится второй розыгрыш Лига наций УЕФА – нового футбольного турнира сборных. В сезоне 2020/21 Лига наций УЕФА станет одним из шансов сборных на  попадание на чемпионат мира 2022 года.

Как попасть в Катар через Лигу наций?

Если команда не попадет в Катар напрямую (с первого места отборочной группы ЧМ), она может сделать это через стыковые матчи. В них сыграют 12 команд: 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах ЧМ, и две лучшие команды, выигравшие свои группы в Лиге наций. Все 12 команд будут играть по системе плей-офф: путевки на ЧМ получат три команды. Это станет дополнительной мотивацией для борьбы за победу в каждой группе.

Франция – главный фаворит турнира

В Лиге A топы сыграют за титул победителя всего турнира. Команды, которые выиграют свои группы в лиге A, выйдут в Финал четырех, который пройдет в формате плей-офф с матчем за 3-е место. Фавориты — Франция и Бельгия, хотя последние попали в сложную группу с Англией, Данией и Исландией.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на победителя Лиги наций 2020/2021:

  • Франция4.5
  • Англия7.0
  • Бельгия7.0
  • Испания7.0
  • Германия8.0
  • Нидерланды9.0
  • Италия11.0
  • Португалия13.0
  • Польша35.0
  • Хорватия35.0

В этом году анализ матчей сборных усложняется ещё и из-за пандемии COVID-19, так как неясно, в какой форме будут игроки. Пока ясно одно: капперам лучше не заряжать на явных фаворитов, иначе можно проиграться. 

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Сборная Франции – один из фаворитов турнира, однако не исключено, что какая-то из команд преподнесет сенсацию. В одной группе играют еще два признанных фаворита, Англия и Бельгия, и победитель их личной встречи во многом повысит свои шансы на выход в Финал четырех и свою победу.


Что ждет Россию в Лиге наций?

Россия играет в третьей группе лиги B с Сербией, Турцией и Венгрией. Россия считается явным фаворитом всей группы (2.38): ниже находятся сербы (3.5) и турки (3.75), а победа Венгрии (8.0) всерьез не рассматривается. Если Россия выиграет группу, то в сезоне 2021/2022 впервые сыграет в лиге A.

Автор: Марк Екимов

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Больше популярных прогнозов
PHOENIX62.1% WR0.44% ROI
1.71Тотал меньше 2.5
Чайка — Факел|ФНЛ-Олимп
Чайка — Факел|ФНЛ-Олимп
Вероятность выигрыша по БК

Чайка - 45%

Ничья - 29%

Факел - 26%

Прогнозы

ТМ (2,5)

Для составления прогноза на матч Чайка - Факел, запланированный на 31 августа 2020, необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход встречи. Чайка занимает 17 место в турнирной таблице, их соперники - команда Факел, расположилась на 18 строчке. В текущем сезоне турнира Россия. ФНЛ команда Чайка сыграла 5 матчей, в которых одержала 1 победу, дважды сыграла вничью и проиграла 2 матча. Команда Факел, сыграв 5 матчей, выиграла 1 раз, 1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения. В турнире команда Чайка в среднем забивает 0.8 гола за игру, пропускает 1.8. Факел забивает 0.6, пропускает 1.2. Ранее соперники встречались между собой 27 октября 2019 на поле команды Чайка, в том матче сильнее оказались гости.

Предматчевые факты

В последних 5 матчах команда Чайка пропускает первой

В последних 4 матчах команда Факел пропускает последней
0
Повторить за 1.71
Никита Люберецкий157.1% WR-1.06% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
1 тур второго розыгрыша Лиги Наций.
И я даю прогноз на матч мировых грандов футбола: чемпион мира 2014 года Германия против Испании, которая все что можно уже завоевала и наверное больше не выигрывает, тк уже кубки и медали некуда класть...
Германия не очень убедительно сыграла чемпионат мира в России, не прошла в 1/8 финала, Испания же дошла до 1/4 финала, где ту героически выбила сборная России.
В Лиге Наций прошлого года печально сложилась судьба обоих команд, они не осилили группы и не вышли в плэй-оф.
Очные встречи между этими командами всегда происходит в боевом режиме, поэтому я не рискну дать основной исход на этот матч.
Исходя из аналитики и статистики я делаю прогноз на обе забьют - Да с коэффициентом 1.75
0
Повторить за 1.75
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