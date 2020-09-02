Обновленные кэфы на Лигу наций: Франция – фаворит. Когда Россия присоединится к топам?

Осенью состоится второй розыгрыш Лига наций УЕФА – нового футбольного турнира сборных. В сезоне 2020/21 Лига наций УЕФА станет одним из шансов сборных на попадание на чемпионат мира 2022 года.

Как попасть в Катар через Лигу наций?

Если команда не попадет в Катар напрямую (с первого места отборочной группы ЧМ), она может сделать это через стыковые матчи. В них сыграют 12 команд: 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах ЧМ, и две лучшие команды, выигравшие свои группы в Лиге наций. Все 12 команд будут играть по системе плей-офф: путевки на ЧМ получат три команды. Это станет дополнительной мотивацией для борьбы за победу в каждой группе.

Франция – главный фаворит турнира

В Лиге A топы сыграют за титул победителя всего турнира. Команды, которые выиграют свои группы в лиге A, выйдут в Финал четырех, который пройдет в формате плей-офф с матчем за 3-е место. Фавориты — Франция и Бельгия, хотя последние попали в сложную группу с Англией, Данией и Исландией.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на победителя Лиги наций 2020/2021:

Франция – 4.5

– Англия – 7.0

– Бельгия – 7.0

– Испания – 7.0

– Германия – 8.0

– Нидерланды – 9.0

– Италия – 11.0

– Португалия – 13.0

– Польша – 35.0

– Хорватия – 35.0

В этом году анализ матчей сборных усложняется ещё и из-за пандемии COVID-19, так как неясно, в какой форме будут игроки. Пока ясно одно: капперам лучше не заряжать на явных фаворитов, иначе можно проиграться.

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Сборная Франции – один из фаворитов турнира, однако не исключено, что какая-то из команд преподнесет сенсацию. В одной группе играют еще два признанных фаворита, Англия и Бельгия, и победитель их личной встречи во многом повысит свои шансы на выход в Финал четырех и свою победу.





Что ждет Россию в Лиге наций?

Россия играет в третьей группе лиги B с Сербией, Турцией и Венгрией. Россия считается явным фаворитом всей группы (2.38): ниже находятся сербы (3.5) и турки (3.75), а победа Венгрии (8.0) всерьез не рассматривается. Если Россия выиграет группу, то в сезоне 2021/2022 впервые сыграет в лиге A.



Автор: Марк Екимов