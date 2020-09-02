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Обновленные кэфы на Лигу наций: Франция – фаворит. Когда Россия присоединится к топам?

Осенью состоится второй розыгрыш Лига наций УЕФА – нового футбольного турнира сборных. В сезоне 2020/21 Лига наций УЕФА станет одним из шансов сборных на  попадание на чемпионат мира 2022 года.

Как попасть в Катар через Лигу наций?

Если команда не попадет в Катар напрямую (с первого места отборочной группы ЧМ), она может сделать это через стыковые матчи. В них сыграют 12 команд: 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах ЧМ, и две лучшие команды, выигравшие свои группы в Лиге наций. Все 12 команд будут играть по системе плей-офф: путевки на ЧМ получат три команды. Это станет дополнительной мотивацией для борьбы за победу в каждой группе.

Франция – главный фаворит турнира

В Лиге A топы сыграют за титул победителя всего турнира. Команды, которые выиграют свои группы в лиге A, выйдут в Финал четырех, который пройдет в формате плей-офф с матчем за 3-е место. Фавориты — Франция и Бельгия, хотя последние попали в сложную группу с Англией, Данией и Исландией.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на победителя Лиги наций 2020/2021:

  • Франция4.5
  • Англия7.0
  • Бельгия7.0
  • Испания7.0
  • Германия8.0
  • Нидерланды9.0
  • Италия11.0
  • Португалия13.0
  • Польша35.0
  • Хорватия35.0

В этом году анализ матчей сборных усложняется ещё и из-за пандемии COVID-19, так как неясно, в какой форме будут игроки. Пока ясно одно: капперам лучше не заряжать на явных фаворитов, иначе можно проиграться. 

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Сборная Франции – один из фаворитов турнира, однако не исключено, что какая-то из команд преподнесет сенсацию. В одной группе играют еще два признанных фаворита, Англия и Бельгия, и победитель их личной встречи во многом повысит свои шансы на выход в Финал четырех и свою победу.


Что ждет Россию в Лиге наций?

Россия играет в третьей группе лиги B с Сербией, Турцией и Венгрией. Россия считается явным фаворитом всей группы (2.38): ниже находятся сербы (3.5) и турки (3.75), а победа Венгрии (8.0) всерьез не рассматривается. Если Россия выиграет группу, то в сезоне 2021/2022 впервые сыграет в лиге A.

Автор: Марк Екимов

Комментарии
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никогда
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Украина, Швейцария... или вообще без шансов?!))
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администрация обращаюсь к вам, 4 числа августа вы подвели итоги месяца официально, 10 числа августа вы выслали на почту сообщение что заявка на бонус отправлена и ожидайте его в течение 3-х недель, в общем прошло 3 недели ничего нет, куда писать не понятно, на почте вы молчите, а в самом Винлайне вообще понятия не имеют не про какой бонус
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Ответ на комментарий nomoney_nohoney_rus 
Здравствуйте! Напишите нам на support@betting.team ваш логин в Winline. Мы уточним статус начисления фрибета.
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в след сезоне!
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Ответ на комментарий Admin-BI 
ребят я вам написал как вы просили на почту в тот же день, но вот второй день и ничего не происходит((
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Ответ на комментарий Admin-BI 
здравствуйте, когда будут известны итоги конкурса за август?
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Ответ на комментарий Admin-BI 
Мне тоже не начислили фрибет за второе место в конкурсе за июль. Уже 4 дня пишу Вам на почту support@betting.team но никто не отвечает.
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Ответ на комментарий nomoney_nohoney_rus 
как получите фрибет напишите пожалуйста мне, можно под любым прогнозом или в этой теме чтобы не затерялся ответ
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Мне тоже не начислили фрибет. Чёт стремно как-то
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Больше популярных прогнозов
Виктор Гусев51.4% WR-2.04% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Наконец-то можно поговорить и о сборной России, она возвращается третьего сентября и сыграет на "ВТБ Арене" против Сербии в Лиге наций

Мы последний раз нашу сборную видели прошлой осенью - победа 5:0 над Сан-Марино. С сербами последний раз мы встречались давно - четыре года назад перед чемпионатом Европы, товарищеская встреча. Тогда сыграли 1:1.

Нынешняя сербская команда - это набор хороших исполнителей. Это и Милинкович-Савич, и Матич, и Коларов, и Деспотович.

Единственная разница в том, что мы путевку на Евро-2020 уже обеспечили, а сербы в своей группе пропустили вперед Украину и Португалию и теперь им предстоит стыковые матчи, чтобы попасть на турнир.

Наверное, для сербов все было бы по-другому, если бы их с самого начала того отборочного цикла возглавлял главный тренер Любиша Тумбакович. Очень успешный специалист - шесть чемпионских титулов с белградским "Партизаном". Он возглавил национальную команду во время отборочного цикла - в четырех матчах ни одного поражения, в этих матчах сербы забили десять мячей, и была ничья в игре с украинцами 2:2.

Нам надо набирать очки в силу особенностей календаря Лиги наций. Так получилось, что решающие матчи на выезде оказались в конце турнира. Поэтому нужно сейчас не терять очки на своем поле.

Я не верю в безупречность нашей защиты. Вратарская ситуация в отсутствии Акинфеева тоже не идеальна. Поэтому, думаю, что сложновато будет обороняться против такой команды, которая результативно играет в последнее время и обладает топ-исполнителями.

Но я верю и в наших нападающих, среди них высокая конкуренция. Есть кому поспорить за место в стартовом составе.

Думаю, что мы тоже можем забить. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1.90.

Источник: StavkaTV
0
Повторить за 1.89
Владислав Радимов39.5% WR-14.74% ROI
1.78Победит Сборная Бельгии по футболу
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Здесь точно будет тотал больше 2,5. В матче сойдутся две команды, которые не будут стесняться атаковать.

У бельгийцев вообще сумасшедший атакующий потенциал, так как перед этим матчем все их лидеры в строю, в том числе Азар, Де Брюйне. Датчане также сыграют вполне открыто. Мы получим удовольствие от этого матча, ведь это сборные, которые любят и умеют играть в атакующий футбол, тем более Лига наций им не так важна. Кроме того, нас ждёт результативный матч, где Бельгия всё-таки является фаворитом, поэтому поставлю две ставки: тотал больше 2,5 и победа Бельгии.

Дания сейчас не входит в список сильнейших сборных Европы, скорее находится примерно на одном уровне с российской. Как раз на предстоящем чемпионате Европы наша сборная будет конкурировать с датчанами за выход из группы. В целом Дания очень зависима от Эриксена. Когда он на ходу, как, например, в «Тоттенхэме», это один футболист, а когда без игровой практики, то другой. Сейчас Эриксен сидит на скамейке в «Интере», и я слышал, что от него в миланском клубе хотят избавиться. У датчан такая команда, где каждый знает свой манёвр и игрой кто-то должен управлять, и как раз это делает Эриксен. Дания будет зависеть от того, где в следующем сезоне будет играть Кристиан. Я думаю, что он сам заинтересован в уходе из «Интера», чтобы постоянно играть, потому что летом состоится чемпионат Европы.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.78
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