Из-за коронавируса перенесут Евро-2020. Букмекерские коэффициенты на итоги собрания УЕФА 17 марта

В руководстве УЕФА рассматривают перенос чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за пандемии. Эту информацию подтвердила представитель исполкома организации Эвелина Кристиллин.
Евро-2020 проведут в декабре или летом 2021 года?
Букмекеры уже оценили последствия эпидемии коронавируса и открыли специальную линию на возможные даты проведения Евро-2020:
- Перенос чемпионата на любую дату – 1.12;
- ЧЕ-2020 будет перенесен на 2021 год – 2.00;
- Чемпионат Европы состоится в установленные сроки (12 июня – 12 июля 2020 года) – 7.00.
Во вторник 17 марта состоится собрание УЕФА, на котором рассмотрят вариант проведения турнира в декабре 2020 года:
- Евро-2020 будет перенесено и состоится в 2020 году – 2.50.
Отметим, что первой открыла линию на отмену чемпионата Европы букмекерская компания BingoBoom, однако позже прием ставок на это событие был приостановлен.
Что будет с Евро-2020? Пишите в комментариях
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