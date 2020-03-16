Из-за коронавируса перенесут Евро-2020. Букмекерские коэффициенты на итоги собрания УЕФА 17 марта

В руководстве УЕФА рассматривают перенос чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за пандемии. Эту информацию подтвердила представитель исполкома организации Эвелина Кристиллин.



Евро-2020 проведут в декабре или летом 2021 года?

Букмекеры уже оценили последствия эпидемии коронавируса и открыли специальную линию на возможные даты проведения Евро-2020:

Перенос чемпионата на любую дату – 1.12 ;

; ЧЕ-2020 будет перенесен на 2021 год – 2.00 ;

; Чемпионат Европы состоится в установленные сроки (12 июня – 12 июля 2020 года) – 7.00.

Во вторник 17 марта состоится собрание УЕФА, на котором рассмотрят вариант проведения турнира в декабре 2020 года:

Евро-2020 будет перенесено и состоится в 2020 году – 2.50.

Отметим, что первой открыла линию на отмену чемпионата Европы букмекерская компания BingoBoom, однако позже прием ставок на это событие был приостановлен.

Что будет с Евро-2020? Пишите в комментариях

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