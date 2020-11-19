Россия с вероятностью в 34% потеряет 7 место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона (Букмекеры)

Клубы РПЛ в этом году еще не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубков. Напомним, что в Лиге чемпионов в этом году впервые выступают сразу три наших клуба («Зенит», «Локомотив», «Краснодар»), а в Лиге Европы наш чемпионат представляет московский ЦСКА.

После 9 матчей в ЛЧ у клубов РПЛ 4 очка на троих. Самые высокие шансы на выход в плей-офф все еще у «Зенита» (Букмекеры)

Кроме этих клубов в этом сезоне еврокубков выступали еще «Ростов» и «Динамо», но эти команды не смогли добраться до группового этапа, вылетев в квалификационных раундах.

Три клуба в Лиге чемпионов у нас оказалось благодаря тому, что Россия занимала шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Сегодня Россия идет уже на седьмом месте и рискует опуститься еще ниже, когда сгорят результаты сезонов 16/17 и 17/18, в которых у нас набрано наибольшее количество очков.





Букмекеры уже предложили линию на итоговое место России по окончании сезона 2020/2021:

Останется на седьмом месте – 1.6 (56%);

(56%); Опустится ниже седьмого места – 2.2 (36%);

(36%); Поднимется выше седьмого – 11.0 (8%).

Седьмое место в таблице дает право заявить нам две команды в ЛЧ: чемпиона начнет сразу с группового этапа, а серебряный призер с одного из квалификационных раундов.

Как считаете, получится у России обогнать Португалию или опустимся еще ниже?

Источник фото: инстаграм «Локомотива»

Читайте в блоге:

Сборная Дании – фаворит на второе место в группе B Евро-2020 после провала сборной России в Сербии

Связанных с «Сочи» игроков отстранили за игру на тотализаторе. Матч с ЦСКА в воскресенье

«Спартак» и «Краснодар» не в топ-3 Кубка России после жеребьевки 1/8-й. Угадаете фаворита букмекеров?