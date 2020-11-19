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Россия с вероятностью в 34% потеряет 7 место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона (Букмекеры)

Клубы РПЛ в этом году еще не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубков. Напомним, что в Лиге чемпионов в этом году впервые выступают сразу три наших клуба («Зенит», «Локомотив», «Краснодар»), а в Лиге Европы наш чемпионат представляет московский ЦСКА.

После 9 матчей в ЛЧ у клубов РПЛ 4 очка на троих. Самые высокие шансы на выход в плей-офф все еще у «Зенита» (Букмекеры)

Кроме этих клубов в этом сезоне еврокубков выступали еще «Ростов» и «Динамо», но эти команды не смогли добраться до группового этапа, вылетев в квалификационных раундах.

Три клуба в Лиге чемпионов у нас оказалось благодаря тому, что Россия занимала шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Сегодня Россия идет уже на седьмом месте и рискует опуститься еще ниже, когда сгорят результаты сезонов 16/17 и 17/18, в которых у нас набрано наибольшее количество очков.


Букмекеры уже предложили линию на итоговое место России по окончании сезона 2020/2021:

  • Останется на седьмом месте – 1.6 (56%);
  • Опустится ниже седьмого места – 2.2 (36%);
  • Поднимется выше седьмого – 11.0 (8%).

Седьмое место в таблице дает право заявить нам две команды в ЛЧ: чемпиона начнет сразу с группового этапа, а серебряный призер с одного из квалификационных раундов.

Как считаете, получится у России обогнать Португалию или опустимся еще ниже?

Источник фото: инстаграм «Локомотива»

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Краснодар — Севилья

1.69 Победит Севилья


Привет всем из столицы провинциального беттинга, вещает наша золотая монета счастья!!!

Краснодар волевой и находчивый и на своем поле он будет блистать.

Севилья - легенда Европейского футбола, сильна в обороне и определенно хороша в атаке.

Интересные факты:

Во всех трёх очных встречах команды на двоих забивали не менее трёх голов.

К поединку против Тамбова (в субботу) Краснодар подходит с серией из пяти поражений.

«Быки» не могут оставить свои ворота в неприкосновенности уже 15 матчей кряду.

Севилья не может выиграть в гостях уже 4 матча подряд.

Определенно молодость с родни смелости. Смелость города берет!!! Думаю быки будут бодаться до последнего и вот оно настоящее "корридо" с горячей испанской кровью, с южно-российским темпераментом воли к победе!!!

Учитывая что это реванш и недавняя встреча была результативной, гости примут твердую оборону. И все мы знаем, что конек испанцев все же это движение, и большая часть современных команд играет именно в атакующей манере, а такая игра приносит ошибки они неминуемы и брешь в обороне просто неизбежна. Страдает оборона, трещат ворота.

Само слово corrida образовано от глагола correr, главное значение которого «бежать». Вот что важно в этом матче, победа будет зависеть насколько быстро быки будут бодать штрафную зону испанцев.

Краснодар мотивирован и не намерен останавливаться на достигнутом, в движение и темпе только ЦСКА может поспорить кто более вынослив в постоянном прессинге и лучше держит темп быстрой игры.

Конечно оглядываясь на предыдущий счет напрашивается ставка ОЗ,

ВОЗМОЖНО ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО, но мой жизненный опыт говорит, что в этот раз матадоры более профессиональны и снова пика горького поражения воткнется в шею быков.

Краснодар молодой и я думаю очень перспективный клуб. Его будущее уже прорисовывается и сейчас важно отработать концепцию, а победы и поражения это другая сторона монеты...

ТАК решила наша -

(простите за тавтологию)

монета счастья!!!
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