Жеребьевка ЛЕ: ЦСКА – фаворит группы, «Арсенал» и «Тоттенхэм» – главные претенденты на трофей (Букмекеры)

Вслед за Лигой чемпионов, в Швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21. Букмекеры обновили линию на чемпионство в турнире – вот как выглядит топ претендентов на победу во втором по значимости клубном турнире мира:

А что там у ЦСКА?

Московский клуб попал в группу «К» вместе с Динамо» Загреб, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

«Армейцы» являются фаворитами группы – коэффициент на то, что ЦСКА выйдет в плей-офф: 2.35.

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Источник: https://rg.ru/2019/05/08/v-bak...