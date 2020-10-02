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Жеребьевка ЛЕ: ЦСКА – фаворит группы, «Арсенал» и «Тоттенхэм» – главные претенденты на трофей (Букмекеры)

Вслед за Лигой чемпионов, в Швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21. Букмекеры обновили линию на чемпионство в турнире – вот как выглядит топ претендентов на победу во втором по значимости клубном турнире мира:

  1. «Арсенал» – 8;
  2. «Тоттенхэм» – 8.5;
  3. «Милан» – 11;
  4. «Наполи» –13;
  5. «Рома» – 16.

А что там у ЦСКА?

Московский клуб попал в группу «К» вместе с Динамо» Загреб, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

«Армейцы» являются фаворитами группы – коэффициент на то, что ЦСКА выйдет в плей-офф: 2.35.

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Источник: https://rg.ru/2019/05/08/v-bak...

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Константин Генич55.9% WR-2.59% ROI
1.79Победит ЦСКА
Урал — ЦСКА|РПЛ
Урал — ЦСКА|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П2 в матче Урал - ЦСКА. Вот его доводы:

Отправляемся в Екатеринбург. Это один из самых гостеприимных городов для красно-синих. ЦСКА очень успешно играет против «Урала» не только дома, но и в гостях. Да, в последнем матче армейцы в концовке ушли от поражения на «ВЭБ-Арене» (1:1) с прекрасным голом Фернандеса. Но в целом баланс в пользу команды Гончаренко. В пяти матчах подряд в Екатеринбурге ЦСКА не пропускает. И крупно побеждает

После болезненного поражения от «Локомотива» тренер наверняка внесет корректировки в состав. Бистрович пропускает игру из-за дисквалификации. Вернется Мардишвили. Вероятно, Чалов сыграет с первых минут, а не Эджуке. В общем, сейчас, как кажется, скамейка позволяет ЦСКА безболезненно ротировать состав.

ЦСКА — безусловный фаворит. Хотя «Урал» неплохо смотрится. Не проиграли «Зениту». Правда, в последнем туре по всем статьям уральцы уступили «Ахмату». Если ЦСКА сыграет правильно, то, думаю, и на сей раз увезет победу.

Мой прогноз — чистая победа ЦСКА.

Источник: РБ
7
Janji42% WR0.15% ROI
2Тотал больше 2.5
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Очевидно , что матч будет накалённым поэтому думаю много желтых карточек стыков и фолов. Конечно преимущество на стороне Зенита , однако есть Надежда , что спартак навяжет борьбу . С учётом того , как сыграли последние игры , думаю голы в этом матче будут и как минимум три . Наверное не обойдётся и без видеоповтора и пенальти , а возможно и красную карточку достанет судья . Смотрим и наслаждаемая хорошим футболом .
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