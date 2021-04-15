Готовы к ЛЕ? Ловите бонус 5000 рублей на любой матч!

Ответные матчи 1/4 ЛЕ уже сегодня! Букмекеры оценили шансы каждой команды на проход дальше.

Первый матч закончился вничью (1:1) на «Эмирейтс».

ТБ (2,5) заходил в 3-х из 4-х последних матчей «Арсенала» во всех турнирах;

из последних матчей «Арсенала» во всех турнирах; «Славия» не проигрывает в 9-ти из 10 последних игр ЛЕ.

В первом матче команда Сульшера победила на выезде со счетом 2:0.

Ставка Обе забьют (нет) заходила в 5-ти из 7-ми последних матчей «МЮ» в ЛЕ;

У «Гранады» 4 поражения в 5-ти последних играх.

В первой игре «Рома» победила на выезде со счетом 2:1.

ТБ (2,5) заходил в 5-ти из 6-ти последних матчей «Аякса» в ЛЕ;

из последних матчей «Аякса» в ЛЕ; «Рома» выиграла 8 из 9-ти последних игр в ЛЕ.

Первая игра закончилась выездной победой «Вильярреала» со счетом 1:0.