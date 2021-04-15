Готовы к ЛЕ? Ловите бонус 5000 рублей на любой матч!
Хотите поставить на ЛЧ? Parimatch дарит бонус до 5 000 рублей!
Ответные матчи 1/4 ЛЕ уже сегодня! Букмекеры оценили шансы каждой команды на проход дальше.
(2.93) «Славия» — «Арсенал» (1.44)
Первый матч закончился вничью (1:1) на «Эмирейтс».
- ТБ (2,5) заходил в 3-х из 4-х последних матчей «Арсенала» во всех турнирах;
- «Славия» не проигрывает в 9-ти из 10 последних игр ЛЕ.
(1.01) «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» (27.00)
В первом матче команда Сульшера победила на выезде со счетом 2:0.
- Ставка Обе забьют (нет) заходила в 5-ти из 7-ми последних матчей «МЮ» в ЛЕ;
- У «Гранады» 4 поражения в 5-ти последних играх.
(1.39) «Рома» — «Аякс» (3.15)
В первой игре «Рома» победила на выезде со счетом 2:1.
- ТБ (2,5) заходил в 5-ти из 6-ти последних матчей «Аякса» в ЛЕ;
- «Рома» выиграла 8 из 9-ти последних игр в ЛЕ.
(1.08) «Вильярреал» — «Динамо» Загреб (9.00)
Первая игра закончилась выездной победой «Вильярреала» со счетом 1:0.
- У «Вильярреала» 7 побед подряд в ЛЕ;
- ТМ (2,5) заходит в 4-х последних играх «Динамо» в ЛЕ.