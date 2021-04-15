Готовы к ЛЕ? Ловите бонус 5000 рублей на любой матч!

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автор Михаил Даньшин

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Ответные матчи 1/4 ЛЕ уже сегодня! Букмекеры оценили шансы каждой команды на проход дальше.

(2.93«Славия» — «Арсенал» (1.44)

Первый матч закончился вничью (1:1) на «Эмирейтс».

  • ТБ (2,5) заходил в 3-х из 4-х последних матчей «Арсенала» во всех турнирах;
  • «Славия» не проигрывает в 9-ти из 10 последних игр ЛЕ.

(1.01«Манчестер Юнайтед» — «Гранада» (27.00)

В первом матче команда Сульшера победила на выезде со счетом 2:0. 

  • Ставка Обе забьют (нет) заходила в 5-ти из 7-ми последних матчей «МЮ» в ЛЕ;
  • У «Гранады» 4 поражения в 5-ти последних играх.

(1.39«Рома» — «Аякс» (3.15)

В первой игре «Рома» победила на выезде со счетом 2:1.

  • ТБ (2,5) заходил в 5-ти из 6-ти последних матчей «Аякса» в ЛЕ;
  • «Рома» выиграла 8 из 9-ти последних игр в ЛЕ.

(1.08«Вильярреал» — «Динамо» Загреб (9.00)

Первая игра закончилась выездной победой «Вильярреала» со счетом 1:0.

  • У «Вильярреала» 7 побед подряд в ЛЕ;
  • ТМ (2,5) заходит в 4-х последних играх «Динамо» в ЛЕ.

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