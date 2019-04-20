Букмекеры: «Лигу Европы разыграют «Челси» и «Арсенал»

Привыкли к горячим матчам в Лиге чемпионов? В этом сезоне Лига Европы тоже огонь. В ¼ фанам запомнился ярчайший камбэк, который сделал «Айнтрахт» в матче с «Бенфикой», голевой триллер на «Стэмфорд Бридж», а также уверенный вынос «Наполи» Анчелотти из турнира.

Букмекеры уже отреагировали на эти события и представили линию на победителя Лиги Европы:

«Челси» – фаворит

Лондонцы провалили середину сезона в АПЛ, откатившись из топ-4. Там настоящее пекло: за путевку в ЛЧ рубятся сразу три команды: «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Кажется, проще выиграть Лигу Европы, в которой «синие» уже в ½. Матчи с «Айнтрахтом» станут для Сарри первыми в карьере на такой стадии еврокубков. Сможет ли итальянец выиграть еврокубок, попасть в ЛЧ и сохранить место работы на следующий сезон?

Букмекеры считают «Челси» главным фаворитом на победу в Лиге Европы. Коэффициент – 2.40.

«Арсенал»

«Арсенал» вынес «Наполи» с общим счетом 3:0 (хотя мог и больше), а благодаря идеальному штрафному Александра Ляказетта, победил на выезде (хотя до этого четыре игры из пяти в гостях ничего не мог сделать) и не пропустил по итогам двухматчевого противостояния. На этой стадии «Арсеналу» не помешало даже проклятие Дрейка, а что дальше?

Кэф на победу в Лиге Европы – 3.30





«Валенсия»

Но команде Эмери будет очень сложно в матчах с «Валенсией»: «мыши» шикарно играют дома, Родриго, Гедеш и Черышев – суперсвязка, готовая давать результат в каждом матче, да и Марселино Гарсия Тораль точно знает стиль команд Эмери, поэтому главный андердог (на которого можно рискнуть и поставить) – «Валенсия» за 4.55.

«Айнтрахт»

Если вы любите романтизм и открытый атакующий футбол (и не болельщик «Челси»), то «Айнтрахт» приятно порадует вас такими мелочами: одним из лучших молодых форвардов мира Лукой Йовичем, который даже спал в машине, лишь бы тренироваться; сбалансированной командой, способной играть от соперника или диктовать темп самой (особенно дома) и лучшими болельщиками в Европе на сегодняшний день. Вдохновились? Вишенкой на торте идет коэффициент 7.40 на победу. Смотреть игры немцев станет еще интереснее.

Кто выиграет Лигу Европы? Пишите свое мнение в комментариях!

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