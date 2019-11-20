Эпоха «Марсельезы» или Новая Республика? Редакторы Betting Insider рассказали, кто победит на Евро-2020

Отбор на Евро-2020 завершился – все топы уже на турнире и готовы разрывать соперников следующим летом в месячном туре по Европе! Редакторы Betting Insider поделились мнением о том, кто выиграет Евро. Пять прогнозов от самого валуйного до самого прагматичного. А как вы считаете, кто победит на Евро? И чей прогноз вам больше всего понравился?

Украина – в элите европейского футбола. Шевченко снова всех поразит

Прогноз от главного по социальным сетям Betting Insider

Андрей Шевченко – это Люк Скайуокер украинского футбола, центральный круг на поле «Олимпийского», вокруг которого каруселями Лобановского вертится XXI век.

Эпизод I – молодой украинец разрывает праймовую Серию А и забирает себе «Золотой мяч». Эпизод II – созревший главный герой выводит свою команду в четвертьфинал ЧМ-2006. Эпизод III – Шевченко становится тренером сборной, провалившей очередной отборочный цикл к большому турниру, и переворачивает игру.

Теперь у Украины с Шевченко нет другого пути, кроме как взять Евро-2020! И вот почему:

– Украина-2019 выступает в Дивизионе А Лиги наций и поедет на Евро из первой корзины. Теперь это элитная сборная

– Лидер команды – игрок одного из двух лучших клубов мира, хорошо обученный футбольному шарлатанству

– Когда сборная Украины пробивалась в финальную стадию ЧМ или Евро сама, она всегда доходила, как минимум, до четвертьфинала турнира

– Перед стартом Евро в команду вернут Ракицкого (на это уже намекает Коноплянка) – именно Ярик в полуфинале похоронит сборную России, а в финале громче всех споёт гимн страны

Да, повстанцы сбежали от Империи и строят Новую Республику – самое время ворваться в историю ее первой мощной победой под руководством магистра Шевченко! Кстати, кэф на это яркий, как световой меч Мейса Винду – аж 62.00. Тот самый валуй, которого вы все так ждали!

Кэф на победу сборной Украины – 62.00

«Галактикос» среди сборных наконец-то заберет трофей

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Бельгия – лучшая команда мира. Пять причин, почему эти биороботы выиграют Евро:

1. Состав. Лукаку, де Брюйне, Азар, Куртуа и Мертенс. Команда мечты любого, кто играет в FIFA. Азар и Куртуа ещё зажгут весной за «Реал», Лукаку уже уничтожает всех в Италии, Тилеманс тащит «Лестер» к ЛЧ, а де Брюйне и Мертенс ещё наберут обороты во второй части сезона.

2. Лучший тренер на уровне сборных. Роберто Мартинес – топовый тренер. Каждые 2-3 месяца появляется новый клуб, который хочет пригласить его на замену в «Реал», «Барсу» или в АПЛ. При Мартинесе Бельгия стала еще более гибкой, выходя на каждый матч ЧМ обновленным составом с новой ролью игроков и фишками под соперника. Второе важное преимущество бельгийцев – мощнейшая игра на стандартах. А в-третьих, Роберто создал команду с отличным командым духом – вспоминаем матч с Японией на ЧМ.

3. Мотивация. Великое поколение Бельгии ещё ничего не выиграло на уровне сборных. Евро – отличная возможность это исправить.

4. Легкая группа. Через полгода Дзюба не помолодеет, Черышев не станет быстрее, а Головин – увереннее в себе. Давайте честно: летом у нашей сборной нет шансов против Бельгии, а остальные команды в группе не сильнее сборной России.

5. Вадим Лукомский. Главный тактический гик Sports.ru, который смотрит по 5 матчей в день, считает Бельгию лучшей командой мира. Не буду спорить.

Кэф на победу сборной Бельгии – 7.40

Победит моя любимая команда

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Кэф: да какая разница?

Сборной России больше не нужны «усы надежды» – у нее есть уверенность в себе

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Давайте признаемся, Станиславу Саламовичу не хватило совсем чуть, чтобы добраться до медалей ЧМ-18 – эти чуть вполне можно измерить в сантиметрах ноги, героически выброшенной Акинфеевым. Но вот Игоря уже нет в сборной, а Россия гениально пролетает отбор Евро-2020 с вратарем, которого красочнее всего мог бы описать Губерниев.

У меня нет сомнений – Игорь вернется на Евро. Возможно, он прямо сейчас находится вне команды, потому что великие сотрудники Сколково придумывают, как ему нарастить колени. Ну а остальная команда в полной поряде: Дзюба ввинчивает голы как шутки в микст-зоне, Миранчуки играют на продажу в топ-клубы, а Стасу больше не нужны бодрящие национальные гимны в виде песен «Усы надежды».

Пусть оглушительный луз бельгийцам не вводит вас в заблуждение – космический Стас просто смешивает карты противникам, а буков заставляет подкрутить кэф на победу России. Прямо сейчас он уже составляет 48.00 – предлагаю поставить хотя бы штук 18, чтобы уже сейчас сделать цифру демонически прекрасной. Такой же, как болельщицы сборной на Никольской. Оле!

Кэф на победу сборной России – 48.00

Эпоха «Марсельезы» не закончена – Франция намерена строить династию

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Со ставкой на сборную Франции я не буду смотреться так же одиноко, как Шмурнов со своими одиночными пикетами прогнозов на Лигу 1. После 16-го и 18-го года у всех отложилось – мы вступили в эпоху «Марсельезы».

С Мбаппе они даже могут себе позволить, лишив гражданства, отправить трансфером Карима Бензема – выступать за Алжир или Испанию, куда ему больше захочется (даже не придется начинать полемику о национальном самоопределении, как у Лапида в «Синонимах»).

– К лету у Льориса уже точно все заживет. В защите Варан, Умтити, Павар и Кимпембе – лучшие по позициям игроки в своих чемпионатах.

– В полузащите подстрахует Канте. Погба дисциплинируют наставления Дешама и восточные сказки Зидана (на каникулах игрок встречался с ним в ОАЭ).

– В добавку к вышеупомянутому наследнику Рона и Месси – голодный до «Золотого мяча» Антуан Гризманн. А еще почти пробежал мимо моей ставки скоростной Дембеле.

Это мои десять аргументов на победу Франции на Евро-2020. Одиннадцатый – Дешам, который впишет еще одного игрока, упущенного мной. Кэф на французов сладкий, как шоколадный бриошь – 4.98.

Кэф на победу сборной Франции – 4.98

Лучше не ставьте

Босс редакции Betting Insider

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4 года назад я написал материал «Самый простой способ заработать на Евро-2016». Если коротко: выбрать максимальные кэфы на топ-6 фаворитов в разных конторах, пропорционально коэффициентам зарядить разные суммы на Германию, Испанию, Францию, Италию, Бельгию и Англию. Профит на выходе – 25%, без усилий.

«Что может помешать сорвать легкие деньги? Голевая феерия Дзюбы, забеги Бейла или подвиг албанцев. Но вы в это верите?», –такими словами завершался пост.

Помешал второсортный нападающий «Локомотива». Так что в этот раз от долгосрочных ставок на Евро я, пожалуй, откажусь.

Чей прогноз вам ближе всего? Пишите свои варианты в комментариях!

Все котировки букмекеров на победу на Евро

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