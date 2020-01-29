Прогнозы на UFC 247: коэффициенты на бои Джонса - Рейеса, Шевченко - Чукагян 9 февраля

В ночь с 8 на 9 февраля в американском Хьюстоне состоится очередной номерной вечер UFC. Наш материал для любителей ММА, которые ищут хорошие ставки в букмекерских конторах. Прогнозы, мнения, факты, советы. Надеемся, что вам он поможет найти выигрышное пари.

Форма и готовность бойцов

Бесспорно, Джон Джонс – фаворит, и фаворит заслуженный. Но тем не менее, мы попробуем поискать факты против него, может быть кого-то это и сподвигнет поставить на Рейеса, ведь коэффициент там вполне неплохой – около 5.00, в зависимости от букмекера.

Во-первых, Джонс не молодеет, хотя, конечно, 32 года – совсем еще не возраст. Тем не менее, посмотрите, после побед над действительно элитой (Густаффсон, Кормье), Джон выигрывал совсем неубедительно и у ребят попроще – Смита и Сантоса. Бой с Тиагу Сантосом (летом прошлого года) обещал был легкой прогулкой, а стал тяжелейшим испытанием. Чемпион выиграл только раздельным решением, а это значит, что один из арбитров отдал победу бразильцу. Только вдумайтесь, Джон Джонс был на грани поражения!

Предыдущая победа тоже была тяжелой и досталась решением. Конец эпохи где-то близко? Ну… Не знаем, не знаем… Но знаем точно другое, что если Джонс вдруг проиграет, то очень многие воскликнут – «я так и знал! я предвидел!», а кое-кто и сорвет приличный куш на ставках.

Мнения бойцов и экспертов

Джон Джонс уже в одиннадцатый раз будет защищать титул. Все ждут его перехода в тяжелый вес, потому что он уже давно зачистил полутяжелый дивизион и победил всех, кто осмелился бросить ему вызов. Соперников просто не осталось. Им была уничтожена и старая школа, и новая волна. Но Дана Уайт, тем не менее, где-то находит бойцов, которые, по его мнению, могут составить конкуренцию чемпиону. Вот вам новое (относительно) имя – Доминик Рейес, небитый боец, одержавший семь побед нокаутами в своих двенадцати поединках. Но ведь сам Дана Уайт сказал и слов из песни не выкинешь: «Джона Джонса может победить только Джон Джонс».

Кстати, и сам Джонс не верит в свое поражение. «Давайте честно – люди отправляют меня в тяжелый вес, потому что хотят увидеть, как я проиграю. Или хотя бы буду близок к поражению, получу серьезный ущерб. Ведь риски в тяжелом весе вырастают критически».

По поводу Доминика Рейеса у Даны Уайта тоже, конечно, есть свое мнение: «Доминик крутой парень. Он молод и голоден. Да, Рейес не самый популярный боец, но, если вы разбираетесь в ММА – понимаете, что это серьезный игрок. Джонс столкнется со сложным вызовом».

Сам Рейес более категоричен: «Джонс давно не встречался с не знавшим поражений бойцом. Я не обычный заурядный боец. Я не Энтони Смит и не сменивший вес средневес. Я - Доминик Рейес, восходящий и непобежденный боец полутяжелого веса».

Мнение автора

Кард составлен таким образом, что поединок Джонса и Рейеса затмевает все остальное, даже бой Валентины Шевченко, тоже титульный бой, на секундочку. А ведь в карде будут и поединки с участием других бойцов из ТОП-15, в том числе и тяжеловесов. Я к тому, что если уж и искать апсет, то искать его нужно именно здесь – в поединке больших парней, где любой любого может уложить спать в награду за секундную потерю концентрации.

Возьмите Льюиса и Латифи, где на победу Латифи предлагаются кэфы в районе 3.50. Да, у Льюиса шансов на победу чуть больше, но не настолько же! В этой мутной воде можно и попробовать поймать свою золотую рыбку, тут ближе, на самом деле к 50 на 50, чем на это вот все.

По поводу главного боя скажу следующее. Не верю, что Джонс проиграет, но верю, что свет он Рейесу не выключит (коэффициент 2.25 – чем плохо?). На Шевченко тоже коэффициенты сильно занижены. 1.10! Не настолько Чукагян слабее, и она точно не мешок.

В целом же, мое личное мнение на этот раз практически совпадает с мнением букмекеров, но попрошу записать в протокол, что такое случается далеко не всегда.

Что говорят букмекеры

А букмекеры говорят, что практически в каждом бою этого вечера есть явный фаворит. Близких котировок мы насчитали только две, это поединки Пиларте – Ньюсон и Бектич – Иге. Поэтому кард UFC 247 – отличная тема для экспресса.

Вот они, герои, в ком букмекерские конторы ничуть не сомневаются:

Джон Джонс (коэффициент 1.20)

Валентина Шевченко (коэффициент 1.10)

Деррик Льюис (коэффициент 1.35)

Андреа Ли (коэффициент 1.30)

Хуан Адамс (коэффициент 1.40)

Автор: Евгений Santevit

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