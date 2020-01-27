Когда UFC 247: дата и время проведения турнира

9 февраля по МСК после двухнедельного перерыва (мы соскучились!) состоится очередной вечер UFC, причем номерной. А это значит, что нас ждут бои с участием самых топовых бойцов. И самое главное – сразу два титульных боя! Но и помимо чемпионских поединков посмотреть будет на что, в один файткард сведены одиннадцать бойцов из ТОП 15.

Нечасто UFC нас таким радует.

Где смотреть UFC 247: трансляция боя

Место проведения UFC.247 – арена «Тойота-Центр», расположенная в городе Хьюстон (Техас, США). Стадион вмещает в себя до 19 000 зрителей и является домашней ареной для команды НБА «Хьюстон Рокетс» и команды АХЛ «Хьюстон Аэрос».

Прямую трансляцию вечера, а также записи боев можно будет увидеть на легальных площадках, имеющих право показа UFC, в том числе и в России. Список чуть пониже. Начнется трансляция в 2:15 по московскому времени в ночь с 8 на 9 февраля. Главный бой состоится в 8:00 МСК.

Кто дерется на UFC 247

Есть несколько причин не спать в эту ночь, и мы в очередной раз завидуем жителям Дальнего Востока.

Возвращается Джонс Джонс, чтобы поставить на место очередного желающего отнять у него титул. Да, у Доминика Рейеса еще нет поражений, это боец невероятно сильный, подготовленный и амбициозный, у него есть все необходимое для победы, но, ребята, верите ли вы, что он сможет выиграть у Джонса? Надо смотреть! Кроме того, Валентина «Пуля» Шевченко тоже будет защищать свой титул, а за эту девушку мы болеем с особой страстью.

Основной файткард турнира

Джон Джонс (чемпион) – Доминик Рейес (№4). Полутяжелый вес. Титульный бой

Валентина Шевченко (чемпион) – Кэтлин Чукагян (№1). Женский наилегчайший вес. Титульный бой

Хуан Адамс – Джастин Тафа. Тяжелый вес

Мирсад Бектич (№14) – Дэн Иге. Полулегкий вес

Деррик Льюис (№6) – Илир Латифи (№12). Тяжелый вес

Прелимы

Джимми Ривера (№8) – Марлон Вера (№14). Легчайший вес

Тревин Джайлс – Антонио Арройо. Средний вес

Алекс Мороно – Калин Вильямс. Полусредний вес

Лорен Мерфи (№7) – Андреа Ли (№8). Женский наилегчайший вес

Ранние прелимы

Майлс Джонс – Марио Баутиста. Легчайший вес

Доминго Пиларте – Джурни Ньюсон. Легчайший вес

Андре Эвелл – Джонатан Мартинез. Легчайший вес

Кто покажет UFC 247

Для россиян будут доступны трансляции на:

телеканале UFC ТВ, который находится в пакете Ростелекома на кнопке 600

платформе Wink

сервисе more.tv

Прогнозы на UFC 247

Чтобы поискать хорошую ставку на UFC 247 нужно потрудиться. Практически в каждом бою здесь есть явный фаворит и андердог. Мы не готовы (а кто готов?!) рекомендовать пари против Джона Джонса, но вполне допускаем, что Доминик Рейес закончит бой на ногах. Не так уж и часто Джонс заканчивает свои бои досрочно, а Рейес – точно не мальчик для битья. Букмекеры предлагают коэффициент на такой исход в районе 2.20 – 2.30.

Обратите внимание на тяжеловесов, это всегда интересно. Любой из двух боев, представленных на UFC.247 наверняка закончится досрочно. Но, если вы верите, например, в то, что Латифи и Тафа сумеют услышать финальный гонг, то помолитесь за них и берите пари с коэффициентом 3.00. Мы такой расклад событий вполне допускаем.

А вот что касается Валентины Шевченко, то здесь всё наоборот. Коэффициенты на ее победу очень низкие, около 1.10, но на то, что она сумеет завершить бой досрочно, наоборот, довольно высокие – 2.55. Не видите ли вы здесь противоречия?

Автор: Евгений Santevit

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Прогнозы на UFC 247: кэфы

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