Спору нет, бой Макгрегор – Серроне на ближайшем UFC 246 невероятно крут, и мы все ждем его с придыханием с самого момента объявления. Но, ребята, в тени этого огня спрятались поединки, которые также способны украсить кард любого, абсолютно любого бойцовского вечера. Жаль, что на фоне ирландца и «Ковбоя» они получают незаслуженно мало внимания – мы эту ошибку исправим и объясним, почему ждать нужно не только главный бой.



Начнем, пожалуй, с наших. Да, вечером 18 января (в ночь на воскресенье, 19 января по московскому времени) мы увидим два поединка с участием российских бойцов.

Андердог Олейник успокоит «восходящую звезду»

Алексей Олейник. «Удав» вновь выходит в октагон после двух поражений в одну калитку. Не верите в него? А зря. Смотрите – поражения эти были от самых что ни на есть топовых оппонентов (Алистара Оверима и Уолта Харриса), причем один раз Олейник вышел на замену, то есть практически без подготовки. Он проиграл, проиграл без шансов, но кто его оппонент в UFC 246? Морис Грин – боец явно переоцененный. Да, у этого парня было восемь побед (почти все в первом раунде) в девяти поединках, и его поспешили назвать будущей звездой дивизиона. Но, какая тут к черту звезда? Ему уже 33 года, у него в UFC только три боя, а на ценность его нокаутов нам наглядно указал Сергей Павлович, нокаутировавший эту, прости Господи, «звезду», как только прозвучал стартовый гонг. Положа руку на сердце, сильнее ли Павлович Олейника? Вот-вот… К слову, Алексей в этом бою идет андердогом и это очень хорошо! Можно словить приличные коэффициенты – букмекеры предлагают от 2.11 - очень прилично.

Слабослышащий герой нашего времени – Аскар Аскаров

Про второго россиянина, Аскара Аскарова можно уже писать книги и снимать фильмы. Аскар родился в забытом Богом дагестанском ауле, имея врожденный порок – он слабослышащий. Но разве это препятствие для настоящего мужчины? Аскаров стал чемпионом Сурдлимпийских Игр по вольной борьбе, чемпионом мира, да и много чего еще чемпионом, теперь же дерется в UFC. В ММА он еще не проигрывал, одиннадцать боев – десять побед и одна ничья. Кстати, ничья была в его предыдущем бою в сильнейшей лиге мира (с Брэндоном Морено), в дебютном. Тогда он вчистую выиграл первый раунд, второй оказался равным, а на третий Аскару не хватило опыта и силенок. Тем не менее у него было время исправить ошибки, и теперь мы ждем от него только победы! Ну, если мы вас еще не убедили, то вот вам бонусный фактик – Аскаров не только небитый боец, он еще и все свои победы одержал досрочно, а опыта, чтобы исправить ошибки дебютного поединка, чемпиону не занимать.

На победу Аскарова предлагаются коэффициенты в районе 1.66, а на его досрочную победу 2.78.





Рождение «сверхновой»

Хотим обратить ваше внимание на симпатичную юную девушку по имени Мэйси Барбер. Ей только 21 год, а она уже выносит всех своих соперниц на раз, причем всех в первом же раунде. Это настоящая, нисколько не дутая будущая суперзвезда (спорим, к концу года она будет драться за титул?). А быть свидетелем рождения сверхновой разве не захватывает? На UFC 246 у Барбер впервые будет топовый оппонент, Роксан Модаффери – седьмой номер рейтинга UFC, но коэффициенты на победу Мэйси все равно в где-то в районе 1.10, а на ее досрочную победу не сильно больше – около 1.30. Все еще сомневаетесь?

Холли Холм снова в деле

И раз уж мы заговорили о девушках, то будет совершенно неправильно пропустить бой невероятной Холли Холм. Живая легенда ММА в возрасте 38 лет вновь появится в клетке. Да, она проиграла пять раз в семи последних поединках, но только взгляните, кому!

Аманда Нунес

Жермейн де Рандами

Валентина Шевченко

У этих дам далеко не каждый мужик-боец выиграет. Это сливки не только дивизиона, это одни из лучших бойцов ММА, независимо от промоушена, пола и весовых категорий. Кстати, букмекеры, по этой же логике, наверное, считают Холли Холм фаворитом в бою с Ракэль Пеннингтон. Мы тоже будем отчаянно сжимать кулачки, переживая за «дочь священника». Очень жаль, что на нее дают только 1.70.

А не хотите ли понаблюдать за окончательным и позорным концом карьеры Энтони «Шоутайм» Петтиса? Или очередным нокаутом от молодого немца афганского происхождения Насрата Хакпараста?

Так что, ребята, Макгрегор это, конечно, хорошо, но вы ослеплены его сиянием. Наденьте солнечные очки, заварите побольше хорошего кофе и не смейте ложиться спать в ночь с 18 по 19 января! Иначе потом никогда себе этого не простите.





Будете смотреть что-то еще кроме боя Конор – Серроне? Обсудим в комментариях!

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