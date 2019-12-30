Прогнозы на UFC 246 - коэффициенты, кто победит на турнире

Заполненная до отказа арена «T-Mobile» в Городе грехов (Лас-Вегас, США) увидит настоящее шоу, ведь в октагон возвращается Конор Макгрегор, который проведет бой в полусреднем весе с американцем Дональдом Серроне. Вывеска привлекательная, но и помимо этого боя 18 января на турнире UFC 246 пройдет два зрелищных поединка, исходы которых мы также попытаемся спрогнозировать.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Ирландский спортсмен после поражения от Нурмагомедова занимался пиаром, хулиганством и заработком денег, тогда как спортивная часть его жизни оставалась за кадром. Возвращение Конора было делом времени — таким людям нужно быть на слуху постоянно. На счету Магрегора 25 поединков, в которых он 21 раз праздновал победу (18 досрочно) и 4 раза проиграл. 36-летний Серроне после серии побед проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гетжи. «Ковбой» провел 50 поединков в смешанных единоборствах (36-13-1), что достойно уважения.

Соперники не претендуют на чемпионство в UFC на данном этапе, поэтому заработок выходит на первый план. После поражения от Хабиба в ментальном плане Конор мог просесть. Дональд выходит в октагон даже чаще, чем нужно, поэтому боец выглядит изношенным. Он хуже начал держать удары, но многое зависит и от настроения.

Ирландец будет иметь преимущество в ударке: техника и мощь на его стороне. А вот в партере лучше выглядит «Ковбой», поэтому Конору не стоит рассчитывать на победу болевым или удушающим. Несмотря на долгий простой, все же Макгрегор должен в стойке показать свое тотальное превосходство.

Рекомендованная ставка — победа Конора Макгрегора досрочно (коэффициент — 1,48)





Карлос Диего Феррейра — Энтони Петтис

35-летний бразилец Карлос Диего Феррейра лишь вышел на пик карьеры. Последние пять поединков он уверенно выиграл, несмотря на то, что фаворитом его считали далеко не всегда. Коэффициент на победу бразильца составляет 1,49. Карлос имеет лучший процент попаданий и меньше пропускает. Бразилец выходил в октагон 18 раз (16-2), но ударная мощь у него слабая. Нокаутом Карлос выигрывал лишь трижды, еще 6 — сабмишном, 7 — решением.

33-летний Петтис имеет 22 победы в послужном списке, но и проиграл уже 9 раз. Букмекеры предлагают поставить на Петтиса за 3,05. В партере соперники приблизительно равны. Практически половину (10) своих побед Энтони отпраздновал сабмишном. Отдать преимущество сложно кому-то из них — кто окажется в более выгодной позиции, тот и сможет победить. Но Феррейра наверняка не захочет уравнивать шансы в партере, ведь в стойке у него будет солидное преимущество.

Рекомендованная ставка — победа Карлоса Диего Феррейры (коэффициент — 1,49)





Ракель Пеннингтон — Холли Холм

Чтобы остаться в рейтинге легчайшего веса на верхних позициях, каждой из них нужна лишь победа. В 2015 году девушки уже встречались, и тогда Холм выиграла решением. Но с того времени прошло более четырех лет, а Холли моложе не становится — ей уже 38 лет. В последних 7 поединках она лишь дважды праздновала победу, поэтому следующее поражение грозит ей увольнением. Холм имеет преимущество в габаритах, но в подвижности и скорости она многое потеряла.

А вот Ракель 31 год и сейчас она на пике карьеры. В ММА Пеннингтон проиграла 7 из 17 боев, но смотрелась достойно в каждом поединке. Бой наверняка пройдет в стойке, ведь Холли эффективно защищается от тейкдаунов, тогда как Пеннингтон плохо переводит бой в партер. Букмекеры отдают преимущество Холм (1,68 — на Холли, 2,48 — на Ракель). Даже если Пеннингтон не стала сильнее с момента первой очной встречи, то Холм существенно сдала позиции.

Рекомендованная ставка — победа Ракель Пеннингтон (2,48)

Автор: Владислав Авраменко



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