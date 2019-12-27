Где смотреть UFC 246

18 января арена «T-Mobile» в Лас-Вегасе примет первый турнир 2020 года — UFC 246. Главным событием вечера станет возвращение в октагон самого популярного бойца ММА Конора Макгрегора. Экс-чемпион в двух весовых категориях проведет бой с Дональдом «Ковбоем» Серроне. Вне всяких сомнений, бой станет главным шоу турнира, но и помимо него на UFC 246 состоится еще как минимум два ярких поединка: ко-мейн ивентом станет бой Энтони Петтиса и Карлоса Диего Феррейры, а также опытнейших спортсменок Холли Холм и Ракель Пеннингтон.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, но все еще остается главной звездой ММА. Последняя его победа датируется 2016 годом, когда он уверенно справился с «мертвым» Эдди Альваресом, который на тот момент был чемпионом легкого веса. После этого Конор решил подзаработать денег, встретившись в поединке с Флойдом Мейвезером. Бой по правилам бокса ожидаемо завершился поражением для ирландца. Последним его выходом в октагон стал всем хорошо известный поединок против Хабиба Нурмагомедова, ставший не только самым ожидаемым, но и самым скандальным на последние несколько лет в ММА.





Макгрегор возвращается в UFC, чтобы взять реванш у Нурмагомедова. Но для начала Конору предстоит сразиться с неуступчивым 36-летним американцем Дональдом «Ковбоем» Серроне. Несмотря на свой возраст и нестабильные результаты, ветеран смешанных единоборств все еще в неплохой форме. «Ковбой» — легендарный спортсмен, для которого предстоящий бой станет 51-м в профессиональной карьере.

Серроне является рекордсменом по количеству побед (23) и досрочных побед (16) в UFC. Правда, два своих последних поединка он проиграл: в «рубке» с Фергюсоном Дональд смотрелся достойно, но после этого Джастин Гэтжи нокаутировал его уже в первом раунде. Пожалуй, Серроне — это самый легкий вариант, который президент UFC мог преподнести для Макгрегора. Уайт просто не захотел Конора кидать сразу же на более сильных Порье или того же Гэтжи. Дело в том, что ирландец уже подписал контракт с промоушеном на три поединка, поэтому у президента UFC долгосрочные планы.

Трансляция UFC 246: где и как смотреть

Кабельный канал «UFC ТВ» . Если вы пользуетесь услугами телевидения от Ростелекома, никаких подписок не нужно оформлять. Если же нет — необходимо воспользоваться мультимедийной платформой «Wink» от Ростелекома (пакет «Для своих»). Стоимость подписки на месяц — 199 рублей, а трансляции всех турниров UFC будут доступны с российскими комментариями.

. Если вы пользуетесь услугами телевидения от Ростелекома, никаких подписок не нужно оформлять. Если же нет — необходимо воспользоваться мультимедийной платформой «Wink» от Ростелекома (пакет «Для своих»). Стоимость подписки на месяц — 199 рублей, а трансляции всех турниров UFC будут доступны с российскими комментариями. UFC Fight Pass . Стоимость подписки на месяц — 399 рублей. На платформе доступны трансляции всех турниров организации, но с английскими комментариями.

. Стоимость подписки на месяц — 399 рублей. На платформе доступны трансляции всех турниров организации, но с английскими комментариями. РЕН ТВ . В последнее время телеканал регулярно транслирует турниры самого популярного промоушена, поэтому наверняка трансляцию из Лас-Вегаса «РЕН ТВ» также включит в свою программу.

. В последнее время телеканал регулярно транслирует турниры самого популярного промоушена, поэтому наверняка трансляцию из Лас-Вегаса «РЕН ТВ» также включит в свою программу. Телеканал ESPN, если вы находитесь не в России.

Будете смотреть UFC 246? Пишите в комментариях, за кого болеете: Макгрегора или Серроне.

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