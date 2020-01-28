Где смотреть UFC 247 - прямая трансляция турнира

9 февраля в 3 часа ночи московскому времени стартует UFC 247 (арена Toyota Center, Хьюстон, США). Турнир включает в себя двенадцать поединков, в том числе и два чемпионских, ради которых можно и не поспать в эту ночь. И это будут не какие-то там рядовые «титульники», если так, конечно, можно говорить о титульных боях UFC. Это будут два сумасшедших боя:



Джон Джонс – Доминик Рейес

Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян

Участники UFC 247

Джон Джонс… Величайший, великолепный, непобедимый. Лучший боец UFC вне времени, вне категорий, вне рейтингов. Десять раз он уже защищал титул и все десять раз успешно. Из 27 своих боев в ММА он проиграл только однажды – более десяти лет назад из-за запрещенного удара локтем. Король на своем месте и король с ухмылкой смотрит на претендента.

Джонс не уклоняется от боев, он дерется с лучшими, он без преувеличения давно уже зачистил весь дивизион. В прошлом году двое смелых тоже поплатились за попытку подняться на трон – Тиаго Сантос и Энтони Смит, соответственно первый и третий номера в официальном рейтинге претендентов UFC. Оба были биты. Только один раз Джонса лишали титула – в 2017 году он в очередной защите нокаутировал Даниэля Кормье (сейчас второй номер рейтинга), но провалил допинг-тест и титула был лишен. Правда, уже в следующем бою Джонс вернул себе то, что принадлежит ему по праву.

9 февраля 2020 на его пути встанет дерзкий и отчаянный претендент, еще ни разу никем не побежденный Доминик Рейес. Все остальные уже пробовали…

Валентина Шевченко будет защищать титул в женском наилегчайшем весе в бою с Кэтлин Чукагян, первым номером официального рейтинга претендентов UFC.

Помимо двух титульных боев на UFC 247 в файткарде встретятся и другие бойцы из ТОП-15

Мирсад Бектич – Дэн Иге (в некоторых источниках Дэн Айдж, оригинал Dan Ige)

Деррик Льюис – Илир Латифи

Джимми Ривера – Марлон Вера

Лорен Мерфи – Андреа Ли

Где смотреть UFC 247

Турнир в полном объеме в прямом эфире покажут:

телеканал UFC ТВ, который находится в пакете Ростелекома на кнопке 600

платформа Wink

сервис more.tv

Начало трансляции в 3:00 МСК, главный бой – в 7:00 МСК

Прогнозы на UFC 247

Букмекерские конторы не верят в претендентов. Так, на Джона Джонса предлагаются коэффициенты в районе 1.20, а на Валентину Шевченко – и вовсе 1.10. Если же вы хотите рискнуть, то в случае успеха, можете сорвать приличный куш. На Рейеса коэффициенты колеблются около 5.00, а на Чукагян – в районе 8.00 и выше.

При этом на досрочную победу Джонса предлагается примерно 1.70, а на то, что Рейес закончит бой на ногах – 2.25.

В целом же кард можно назвать фестивалем низких коэффициентов. Почти в каждом бою есть свой явный фаворит, а примерно равные шансы букмекеры оценивают лишь в поединках Пиларте – Ньюсон и Бектич – Иге.

Автор: Евгений Santevit

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