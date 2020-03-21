«Локо», «Cити» и «Рома» примут участие в турнире по FIFA 20. Букмекеры уже оценили шансы команд в Ultimate Quaran-Team Cup

Пока футбольные чемпионаты по всему миру на паузе из-за эпидемии короновируса, EASports запустил Ultimate Quaran-Team Cup. Это турнир в FIFA 20, в котором будут выступать по одному представителю от каждого клуба, согласившегося принять участие.

Среди команд, которые уже вступили: «Локомотив» (РПЛ), «Сельта» (Ла Лига), «Рома» (Серия А), «Манчестер Сити» (АПЛ), «Аякс» (Эдервизия) и другие.

Букмекерская компания Parimatch открыла специальную линию на все матчи турнира и его итоги. По мнению аналитиков, главными фаворитами являются команды из следующих стран:

Турнир стартует 22 марта, а финальный матч будет сыгран 3 апреля.

Где смотреть Ultimate Quaran-Team Cup?

Английский клуб «Лейтон Ориент» призвал все команды транслировать свои игры в прямом эфире на Twitch. Чтобы найти трансляцию ваших любимых команд, ищите их официальные аккаунты в твиттере и платформе Twitch для получения более подробной информации и обновлений.

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