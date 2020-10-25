«Ливерпуль» в январе подпишет Упамекано на замену Ван Дейку (The Sunday World) – букмекеры уже оценили трансфер

Основной центральный защитник «Ливерпуля» выбыл из-за разрыва крестообразных связок до конца сезона. Футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что потеря Ван Дейка делает фаворитом «Сити» в борьбе за чемпионство Англии в этом сезоне.
В связи с этим перед Клоппом встал вопрос о покупке или аренде игрока, который сможет заменить голландца.
Коэффициенты на победителя АПЛ в сезоне-2020/21:
- «Сити» – 2.45
- «Ливерпуль» – 2.75
В связи с тем, что качественный центрдеф нужен всем, Упамекано часто появлялся в новостной ленте трансферов за последний год – 21-летнего футболиста связывали с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».
Все тот же Джейми Каррагер призвал «Ливерпуль» не тратить зря время и при первой же возможности купить Упамекано – даже если нужно будет потратить большие деньги.
Коэффициенты на переход Упамекано в «Ливерпуль» – 10
По информации The Sunday World, в случае трансфера в январе «Лейпциг» может запросить более 40 млн евро. В этом сезоне футболист провел 5 матчей в Бундеслиге и забил один гол.
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