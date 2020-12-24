Предварительные составы на топ-матчи и «истории» – мы обновили приложение на Android

Привет, капперы! Травма, дисквалификация или болезнь ключевого игрока перед матчем могут повлиять на коэффициенты – как об этом узнать, не проверяя десятки новостных сайтов? Мы подготовили обновление, которое поможет лучше оценивать ставки в прематче – теперь вы узнаете о предварительных составах команд в нашем приложении на Android. И еще кое-что: мы добавили «истории». Сейчас обо всем расскажем!
Где узнать предварительные составы команд?
Предварительные составы опубликованы в карточке матча, вкладка «Составы»:
На какие матчи я смогу получать предварительные составы?
Предварительные составы команд будут доступны в матчах следующих турниров:
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- РПЛ
- АПЛ
- Ла Лига
- Серия А
- Бундеслига
- Лига 1
За сколько часов до матча появляются предварительные составы?
Предварительные составы будут доступны примерно за 8 часов до матча. Как только станут известны стартовые составы (обычно, за час до матча), мы обновим информацию во вкладке «Составы».
Как узнать, что в интересующем меня матче появились предварительные составы?
Мы добавим пуш-уведомления о предварительных составах – как только они появятся в карточке матча, вы будете получать сообщение на телефон.
Что такое «истории»?
«Истории» – новый формат постов, который вы увидите на главной странице. Они закреплены вверху экрана над прогнозами, новые отмечены специальным цветом. Уверены, сейчас вы подумали о чем-то знакомом;)
Чтобы посмотреть «историю», нажмите на иконку: тап назад вернет к предыдущей, а свайп вперед – покажет следующую.
Круто, а о чем будете рассказывать?
Вы увидите разные «истории»:
- Главные новости о Betting Insider: обновления, часто задаваемые вопросы и подробности работы сервиса;
- Информация о конкурсах: итоги месяца, старт новых розыгрышей;
- Новые акции букмекеров: бесплатные бонусы легальных контор;
- Полезные редакционные материалы: стратегии, экспрессы, аналитика, тренды.
Источник фото: Футбол24