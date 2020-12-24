Предварительные составы на топ-матчи и «истории» – мы обновили приложение на Android

Привет, капперы! Травма, дисквалификация или болезнь ключевого игрока перед матчем могут повлиять на коэффициенты – как об этом узнать, не проверяя десятки новостных сайтов? Мы подготовили обновление, которое поможет лучше оценивать ставки в прематче – теперь вы узнаете о предварительных составах команд в нашем приложении на Android. И еще кое-что: мы добавили «истории». Сейчас обо всем расскажем!

Где узнать предварительные составы команд?

Предварительные составы опубликованы в карточке матча, вкладка «Составы»:





На какие матчи я смогу получать предварительные составы?

Предварительные составы команд будут доступны в матчах следующих турниров:

Лига чемпионов

Лига Европы

РПЛ

АПЛ

Ла Лига

Серия А

Бундеслига

Лига 1

За сколько часов до матча появляются предварительные составы?

Предварительные составы будут доступны примерно за 8 часов до матча. Как только станут известны стартовые составы (обычно, за час до матча), мы обновим информацию во вкладке «Составы».

Как узнать, что в интересующем меня матче появились предварительные составы?

Мы добавим пуш-уведомления о предварительных составах – как только они появятся в карточке матча, вы будете получать сообщение на телефон.

Что такое «истории»?

«Истории» – новый формат постов, который вы увидите на главной странице. Они закреплены вверху экрана над прогнозами, новые отмечены специальным цветом. Уверены, сейчас вы подумали о чем-то знакомом;)





Чтобы посмотреть «историю», нажмите на иконку: тап назад вернет к предыдущей, а свайп вперед – покажет следующую.

Круто, а о чем будете рассказывать?

Вы увидите разные «истории»:

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Источник фото: Футбол24

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