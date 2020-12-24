Betting Insider

Предварительные составы на топ-матчи и «истории» – мы обновили приложение на Android

Привет, капперы! Травма, дисквалификация или болезнь ключевого игрока перед матчем могут повлиять на коэффициенты – как об этом узнать, не проверяя десятки новостных сайтов? Мы подготовили обновление, которое поможет лучше оценивать ставки в прематче – теперь вы узнаете о предварительных составах команд в нашем приложении на Android. И еще кое-что: мы добавили «истории». Сейчас обо всем расскажем!

Где узнать предварительные составы команд?

Предварительные составы опубликованы в карточке матча, вкладка «Составы»:


На какие матчи я смогу получать предварительные составы?

Предварительные составы команд будут доступны в матчах следующих турниров:

  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • РПЛ
  • АПЛ
  • Ла Лига
  • Серия А
  • Бундеслига
  • Лига 1

За сколько часов до матча появляются предварительные составы?

Предварительные составы будут доступны примерно за 8 часов до матча. Как только станут известны стартовые составы (обычно, за час до матча), мы обновим информацию во вкладке «Составы».

Как узнать, что в интересующем меня матче появились предварительные составы?

Мы добавим пуш-уведомления о предварительных составах – как только они появятся в карточке матча, вы будете получать сообщение на телефон.

Что такое «истории»?

«Истории» – новый формат постов, который вы увидите на главной странице. Они закреплены вверху экрана над прогнозами, новые отмечены специальным цветом. Уверены, сейчас вы подумали о чем-то знакомом;)


Чтобы посмотреть «историю», нажмите на иконку: тап назад вернет к предыдущей, а свайп вперед – покажет следующую.

Круто, а о чем будете рассказывать?

Вы увидите разные «истории»:

  1. Главные новости о Betting Insider: обновления, часто задаваемые вопросы и подробности работы сервиса;
  2. Информация о конкурсах: итоги месяца, старт новых розыгрышей;
  3. Новые акции букмекеров: бесплатные бонусы легальных контор;
  4. Полезные редакционные материалы: стратегии, экспрессы, аналитика, тренды.

Источник фото: Футбол24

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Понравилось обновление? Расскажите нам в комментариях и пишите отзывы на support@betting.team

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Mr True
56.3% WR-1.52% ROI
нету же обновления в плэймаркете
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Mehriddin Xudoyorov
0% WR0% ROI
Sautgempton
Ответить
Поддержка BI #1
0% WR-2% ROI
Mr Trueнету же обновления в плэймаркете
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, какая версия приложения у вас?
Ответить
Виктор Шулбаев
50% WR-0.21% ROI
Класс
Ответить
🎅DED MOROZ🎄
49.3% WR-6.82% ROI
Поддержка BI #1Здравствуйте, уточните, пожалуйста, какая версия приложения у вас?
какая должна быть?
Ответить
Поддержка BI #3
52.2% WR-8.73% ROI
🎅DED MOROZ🎄какая должна быть?
Актуальная версия для Android - 3.0.4. Если обновление еще недоступно в Play market (нет кнопки "обновить"), то нужно немного подождать. Обновления выкатываются постепенно для всех пользователей.
Если в маркете у вас кнопка «Открыть» и версия 3.0.4, значит вы уже установили последнюю версию.
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SuperXxXxXx
52.9% WR-7.85% ROI
У меня до сих пор обновления нет🙁
Ответить
Поддержка BI #5
20% WR-2.05% ROI
SuperXxXxXxУ меня до сих пор обновления нет🙁
Здравствуйте! Не переживайте,скоро обновление доберется до всех пользователей. Просто переодически проверяйте его доступность в Play Market.
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«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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