Betting Insider

Улучшенный интерфейс и специальный матч-центр для капперов – мы обновили приложение для Android

автор Михаил Даньшин

Привет, капперы!

Сегодня мы анонсируем важное изменение для пользователей приложения на Android – обновленный интерфейс и простая навигация. А еще мы доработали специальный матч-центр для капперов – теперь расширенная статистика доступна в матчах всех турниров.

Обновление интерфейса и простая навигация

Мы ценим время пользователей, поэтому упростили навигацию и доступ к другим разделам – например, «Блог» теперь можно найти в отдельном меню:

Также, мы расширили функционал в разделе «Профиль» и переименовали его – теперь он называется «Еще». Там вы сможете найти как настройки и статистику своего аккаунта, так и полезные сервисы для игры против букмекера:

  • Рейтинг капперов;
  • Рейтинг букмекеров;
  • Ежедневный бонус.

Специальный матч-центр для капперов

В 2020-м мы рассказывали о запуске первого матч-центра, разработанного специально для капперов. Тогда, мы запустили его в тестовом варианте – были доступны только самые популярные лиги. Теперь мы добавили все основные турниры и запускаем обновленный матч-центр для всех пользователей: 

Новый матч-центр поможет вам еще быстрее принимать решение о ставке и не упускать выгодный коэффициент. Для этого мы сделали следующие улучшения:

  • Самые популярные линии – прямо в матч-центре. Вы сможете сделать ставку в один клик, не переходя в карточку матча;
  • Форма команд – показываем информацию о пяти последних матчах клуба;
  • Вероятность победы – рассчитываем % победы конкретного клуба во встрече;
  • Вероятность захода ТБ 2.5.

Также, мы добавили в матч-центр статистику для live-матчей:

  • Удары по воротам;
  • Удары в створ;
  • Угловые;
  • Владение мячом. 

Нам важно ваше мнение о новом интерфейсе и матч-центре – пишите впечатления в комментариях и на почту support@betting.team.

➡️ ОБНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ⬅️

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Железобетонный
52.4% WR-0.47% ROI
нет обновлений
Ответить
SPbet
48.4% WR-6.73% ROI
Что бы загрузить обновлённое приложение,надо удалить старое и скачать в Гугл магазине новое. При установленном старом приложении,обновить не получается.
Ответить
Дана Каримова
51.9% WR-4.14% ROI
Наверно это хорошо что обновление но как же выйгрышные результаты ставок и прогнозов они там сохранятся надеемся ?
Ответить
Сeргей Рябкин
51.9% WR-1.01% ROI
Дана КаримоваНаверно это хорошо что обновление но как же выйгрышные результаты ставок и прогнозов они там сохранятся надеемся ?
Да, сохранятся. Обновление – это новая версия, а не вообще другое приложение
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Сeргей Рябкин
51.9% WR-1.01% ROI
SPbetЧто бы загрузить обновлённое приложение,надо удалить старое и скачать в Гугл магазине новое. При установленном старом приложении,обновить не получается.
Привет! Напиши мне, пожалуйста, в телеграм (@sergeiryabkin) – разберем твой случай подробнее
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Сeргей Рябкин
51.9% WR-1.01% ROI
Железобетонныйнет обновлений
Привет! У тебя тоже не получается обновиться? Напиши мне в телеграме (@sergeiryabkin) – попробуем разобраться подробнее, в чем проблема
Ответить
Дана Каримова
51.9% WR-4.14% ROI
Здравствуйте Сергей , спасибо что откликнулись у меня вопрос по поводу обновления приложения это хорошо но сохранятся ли там мои выйгрыши от ставок ?
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