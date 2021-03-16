Улучшенный интерфейс и специальный матч-центр для капперов – мы обновили приложение для Android

Привет, капперы!

Сегодня мы анонсируем важное изменение для пользователей приложения на Android – обновленный интерфейс и простая навигация. А еще мы доработали специальный матч-центр для капперов – теперь расширенная статистика доступна в матчах всех турниров.

Обновление интерфейса и простая навигация

Мы ценим время пользователей, поэтому упростили навигацию и доступ к другим разделам – например, «Блог» теперь можно найти в отдельном меню:

Также, мы расширили функционал в разделе «Профиль» и переименовали его – теперь он называется «Еще». Там вы сможете найти как настройки и статистику своего аккаунта, так и полезные сервисы для игры против букмекера:

Рейтинг капперов;

Рейтинг букмекеров;

Ежедневный бонус.

Специальный матч-центр для капперов

В 2020-м мы рассказывали о запуске первого матч-центра, разработанного специально для капперов. Тогда, мы запустили его в тестовом варианте – были доступны только самые популярные лиги. Теперь мы добавили все основные турниры и запускаем обновленный матч-центр для всех пользователей:

Новый матч-центр поможет вам еще быстрее принимать решение о ставке и не упускать выгодный коэффициент. Для этого мы сделали следующие улучшения:

Самые популярные линии – прямо в матч-центре. Вы сможете сделать ставку в один клик, не переходя в карточку матча;

Форма команд – показываем информацию о пяти последних матчах клуба;

Вероятность победы – рассчитываем % победы конкретного клуба во встрече;

Вероятность захода ТБ 2.5.

Также, мы добавили в матч-центр статистику для live-матчей:

Удары по воротам;

Удары в створ;

Угловые;

Владение мячом.

Нам важно ваше мнение о новом интерфейсе и матч-центре – пишите впечатления в комментариях и на почту support@betting.team.