Betting Insider не останавливается, даже если из топ-спорта в мире существует только Бундеслига. Недавно мы обновили веб-версию сервиса и мобильные приложения – надеемся, вы уже успели оценить новый функционал. А если нет, сейчас все расскажем, ведь возвращение большого футбола – лучшее время для того, чтобы получить дополнительные инструменты для анализа матчей!

Обновленный чат: общий и матчевый – на одном экране

Раньше на главной странице был только общий чат – теперь вы найдете там и матчевые. Переключиться между ними можно в один клик. Больше общения – больше информации, а информация – это главное оружие любого каппера!

Продвинутая статистика каппера в его профиле

Некоторые игроки специализируются в ставках на определенные линии. Теперь перед тем, как зарядить на исход или тотал, вы можете найти эксперта по этой линии и получить его аналитику к матчу.

ROI по исходам, тоталам, форам и другим линиям каппера теперь доступен в его профиле – не забудьте проверить статистику прежде, чем повторить ставку.

Новая главная страница – больше акций букмекеров и статей

Мы изменили дизайн главной страницы – теперь там можно найти новые материалы из блога и самые топовые акции букмекеров. А перейти на их сайты и получить сладкие бонусы теперь можно в один клик!

Winrate, дистанция и форма каппера – новые показатели в рейтингах

Хотите получать прогнозы лучших игроков и экспертов? Теперь это стало гораздо легче, ведь мы добавили в рейтинги дополнительные показатели: форма, дистанция и WinRate. Отсортировать список лучших можно по любому из показателей!

Поиск не только по капперам, но и по матчам

Мы знаем, что скорость в ставках очень важна. Поэтому найти нужную игру вы теперь можете прямо на главной, с помощью поиска.

Раздел с прогнозами и аналитикой к MMA и UFC – теперь и в приложениях

Следите за боями Хабиба и Конора? Мы добавили специальный раздел блога специально для вас – найти прогнозы на единоборства теперь можно в приложении!





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