Веб-версия Betting Insider обновилась: новый дизайн, улучшенные чаты, фикс ставки и не только. Попробуй уже сейчас!

Betting Insider – первая социальная сеть для любителей ставок. И ее веб-версия получила долгожданное обновление. Ключевыми особенностями обновления стали:

Новый дизайн сайта. Интуитивно понятный интерфейс и навигация – еще никогда не было так приятно и легко ставить.

Обновленный список матчей на главной. Самые популярные матчи, количество прогнозов, коэффициенты и дата игры – все доступно в один клик. Ты не пропустишь главные события и получишь лучшие прогнозы на каждое из них.

Удобная навигация в подвале сайта. Самые популярные матчи в лайве, топовые капперы и последние записи в блоге — полезные ссылки теперь хранятся внизу каждой страницы.

Новый чат и купон совершения ставки. Не доверяешь экспертам и ищешь единомышленников в чате? Пожалуйста, чат закреплен в правой части экрана и постоянно доступен (не нравится – можно скрыть в один клик). Также, мы улучшили стабильность чатов – больше вашему общению ничто не помешает. Хочешь совершить ставку на матч, который только что обсуждал в чате? Все гениальное просто: новый купон появится поверх чата, ты сможешь тут же совершить ставку или снова вернуться в чат. Принимай только обдуманное решение.

Фиксированная сумма ставки. Слышал про банк-менеджмент? Теперь мы поможем тебе не сливать всю сумму на ставках: стали доступны такие шорткаты: ¼; ⅓; ⅔. Управляй своим капиталом и ставь осознанно – Betting Insider поможет тебе в этом!

Новинки – круто! А что еще?

Рейтинг капперов. Честная статистика, лучшие эксперты и возможность соревноваться с ними каждый день. Все это ты найдешь в рейтинге капперов, где топовые типстеры играют друг против друга каждый день. Присоединяйся и получи возможность выиграть реальный денежный приз.

Бесплатные трансляции матчей. Месси и Роналду – тоже на Betting Insider. Все топ-матчи главных европейских чемпионатов и Лиги чемпионов – бесплатно.

Блог Betting Insider. Ищешь самую полезную и актуальную информацию о ставках? Пожалуйста: стратегии, новости беттинга, аналитика и не только – в блоге Betting Insider.

Делитесь мнением, как вам обновление. А также расскажите, чего вы хотите в будущих апдейтах!

Получи топовые прогнозы на обновленной версии Betting Insider:

Прогнозы на АПЛ

Прогнозы на Лигу чемпионов

Прогнозы Генича