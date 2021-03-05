В США активно растет оборот беттинга. В этом месяце прогнозируется рекорд

За последние 4 месяца 2020 года – оборот беттинга в США достиг суммы в $3,764 млрд (без учета 2 штатов, где запрещены онлайн-ставки). В марте эта цифра может удвоиться в полтора раза. Если это произойдет – будут побиты все рекорды.

На чем основаны прогнозы?

В марте должно стартовать знаменитое «Мартовское безумие». Для тех, кто не знает – это раунд плей-офф в NCAA (студенческая баскетбольная лига). Кто-то даже назвал это событие вторым по ожидаемости спортивным турниром в стране, после «Супербоула». Но это далеко не последнее событие на месяц, намечаются и другие виды спорта:

NBA (с матчем всех звезд);

NHL;

UFC;

Соккер;

Бейсбол;

Гольф;

Гонки NASCAR.

Но дело даже не в масштабе событий, и даже не в их количестве. У экспертов есть и другие предпосылки к росту рынка. Ключевой аргумент прогнозистов: в конце января легализировали онлайн-ставки в двух ключевых штатах – в Вирджинии и Мичигане.

До какой суммы может вырасти оборот?

По итогам того же января, общий оборот ставок в Мичигане составил $150 млн, 115 из них пришлись на онлайн-ставки, и это за неполный месяц. Представьте, что будет с этой цифрой в марте: ее смело можно будет умножать на 3.



В феврале был спад, но на то есть причины – количество и качество событий уступают тем, что планируются в марте. Если в этом месяце оборот вырастет, то можно говорить минимум о сумме в $4,8 млрд.

Напомним, что по исследованиям консалтинговой организации H2 Gambling Capital, в 2019 году денежный оборот спортивных ставок в России вырос на 19%.







Как вы считаете, будет ли у нас эта цифра расти в будущем? Может уже выросла? Делитесь мнением в комментариях!



