Gambling Compliance: Беттинг легализуют в 40 штатах к 2024 году. По прогнозам доход индустрии увеличится на 150 млрд долларов

Букмекеры ищут клиентов в новых для себя штатах – в связи с этим спортивные лиги в США пытаются выбить контракты подороже, а медиа с 2020 года начнут рекламировать беттинговые компании.

Директор по маркетингу PointsBet Рик Мартира заявил, что индустрия спортивного маркетинга меняется под влиянием букмекеров. На данный момент букмекерская деятельность разрешена в 11 штатах США – еще 7 уже готовятся принять соответсвующие законы.

По прогнозам Gambling Compliance, в 2024 году ограничения снимут в 40 штатах, что принесет индустрии доход примерно в 150 млрд долларов, и ведущие спортивные СМИ не смогут продолжать игнорировать беттинг.

Букмекеры выгодны для медиа по простым причинам – деньги и большая вариативность, как их зарабатывать. Даже несмотря на то, что рекламные баннеры можно размещать, только учитывая ограничения закона о букмекерской деятельности в некоторых штатах, а партнерская комиссия, по оценкам Gaming Affiliates Guide, может достигнуть 125 долларов за человека.

О том, насколько успешную перспективу эксперты видят в интеграции беттинга в общеспортивные СМИ, говорит и кейс Патрика Кина. С 2012 года он был членом совета директоров одного из ведущих изданий о спорте Bleacher Report. Однако в 2017 году Кин решил направить инвестиции в зарождающееся медиа о ставках на спорт Action Network, где позже занял должность исполнительного директора.

По его словам, наблюдается все большее подключение читателей регулярных изданий к ставкам на спорт. Именно поэтому Патрик решил заняться новым проектом, который совмещает в себе два направления – освещение спортивных событий и беттинг.

Прямое вещание, 100 человек на студии в Лос-Анджелесе – букмекеры готовы платить за контент много

В прошлом году VoxMedia (совместно с DraftKings) и Bleacher Report (совместно с Caesars Palace) заключили долгосрочные контракты по разработке контента для повышения интереса к ставкам. Аналогично спортивные издания намереваются начать выпускать контент, который помог бы любителям ставок рассчитывать свои действия на букмекерском поле.

Некоторые другие СМИ тоже пытаются урвать свой кусок и ищут партнеров в сфере, которые готовы к сотрудничеству. Все потому, что букмекеры готовы вкладывать большие суммы в создание контента. Так, компания БК FanDuel владеет кабельным телеканалом TVG со студией в Лос-Анджелесе на 100 человек и занимается круглосуточным вещанием в прямом эфире, преимущественно показывая скачки. В прошлом году эта группа освещала турнир The Breeders Cup на NBC.

Это стало возможно благодаря сотрудничеству с букмекерской холдинговой компанией Flutter Entertainment, которая образовалась в результате слияния Paddy Power и Betfair.

Однако у FanDuel свои наполеоновские планы. Они разработали несколько телепрограмм о ставках совместно с рядом медиа (например, Barstool Sports), и заключили эксклюзивные соглашения, сделав лицом спортивных ставок экс-футболиста НФЛ Пэта Макэфи.

Они же выпускают шоу «More Ways To Win» [«Больше путей для победы» – пер. Betting Insider], где ведущие анализируют ставки на спорт. При этом в прямые эфиры выходят минимум два раза в неделю.

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