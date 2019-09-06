Шотландия – Россия: прогноз Василия Уткина

«Матч Шотландия – Россия должен быть в первую очередь боевым. Понятное дело, что у шотландцев появились некоторые шансы побороться за второе место. Вернее, их не будет, если они не смогут дома обыграть сборную России. Поэтому они, конечно, дадут бой. Шотландцы те ещё сапоги – и для этого они будут долго и упорно биться. У нас будет впереди Дзюба, которому нужно 100 моментов, чтобы забить. Поэтому полагаю, что во втором тайме голы будут, а в первом, если будут, то борьба останется равной. Поэтому моя ставка в матче Шотландия – Россия: в первом тайме ничья».

Источник: Instagram Василия Уткина

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