Тоттенхэм - Челси: прогноз и ставка на матч АПЛ 22 декабря от Василия Уткина

«В игре «Тоттенхэм» – «Челси» стоит учесть, что у Жозе Моуринью во встречах с его бывшими, в принципе, часто складываются не очень легко игры. Но «Тоттенхэм» сейчас на подъеме, «Челси» – наоборот проигрывает. Поэтому эту часть взаимоотношений потенциальную я бы оставил в стороне, хотя помнил бы, что у Жозе в «Манчестер Юнайтед» тоже не особо с «Челси» складывались игры.

Тем не менее сейчас я бы выбрал игру тотал больше 10,5 угловых в этом матче. Ну потому что это отвечает специфике игры обеих команд. А особенно, если стартовом составе с одной стороны будет Давинсон Санчес, а с другой Зума, то у этих вообще все летит на угловые, тогда ставка будет просто верняк. Короче говоря «Тоттенхэм» – «Челси» больше 10,5 угловых», – поделился прогнозом Василий Уткин в своем профиле в Instagram.

Как закончится матч? Пишите в комментариях

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