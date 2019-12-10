Бенфика - Зенит: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 10 декабря от Василия Уткина

«Игровой день Лиги чемпионов – это время решающих матчей, что банальность, и время, естественно, накала страстей (что банальность еще больше). Надо выбрать самые боевые встречи, где игра идет, ну, может быть, не на три результата, но по крайней мере, [где] у обеих команд есть желание и необходимость побеждать. И вот в этих матчах стоит играть, мне кажется, тотал больше желтых карточек.

Во вторник я естественно выбираю игру «Бенфика» – «Зенит». Я надеюсь, что игра будет боевой, потому что не боевой она будет только в одном случае: если «Бенфика» по праву хозяина и по праву лиссабонского декабря – губительного обычно для российских клубов – моментально заявит о своем превосходстве. Надеюсь, будет не так, надеюсь, игра будет боевой! Тотал больше (4,5) желтых карточек в матче «Бенфика» – «Зенит».

Источник: Instagram Василия Уткина

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