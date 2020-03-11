Ливерпуль - ПСЖ: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов 11 марта

«Прогноз на среду. «Ливерпуль» – «Атлетико»: будет война! Тотал больше (4,5) желтых карточек. И все на этом», – поделился в своем инстаграме Василий Уткин.

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