В Швеции букмекер получил штраф $116 000. За что?

По игорному законодательству, в Швеции нельзя принимать ставки на спортивные события, в которых большая часть участников — несовершеннолетние.

В марте 2020-го большинство поединков было отменено, а букмекерам нужно было давать линию хоть на какие-то поединки.

Одним из таких событий стала товарищеская игра любительских клубов «Крененгс» и «Мариедолс». Последующая проверка показала, что 24 из 34 игрокам, принявшим участие в матче, не исполнилось 18 лет.

Bet365, который давал линию на эту встречу, получил штраф 1 миллион шведских крон (около $116 000).

Как вы думаете, стоит ли в принципе открывать линию на матчи несовершеннолетних? Делитесь в комментариях.