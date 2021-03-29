В Швеции букмекер получил штраф $116 000. За что?
По игорному законодательству, в Швеции нельзя принимать ставки на спортивные события, в которых большая часть участников — несовершеннолетние.
В марте 2020-го большинство поединков было отменено, а букмекерам нужно было давать линию хоть на какие-то поединки.
Одним из таких событий стала товарищеская игра любительских клубов «Крененгс» и «Мариедолс». Последующая проверка показала, что 24 из 34 игрокам, принявшим участие в матче, не исполнилось 18 лет.
Bet365, который давал линию на эту встречу, получил штраф 1 миллион шведских крон (около $116 000).
Как вы думаете, стоит ли в принципе открывать линию на матчи несовершеннолетних? Делитесь в комментариях.
Комментарии
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Владимир Бодимер
33.2% WR-10.45% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Dmitry Tolove
43.2% WR-7.76% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Dmitry ToloveВ общем-то скорее всего не стоит давать линию на несовершеннолетних и любителей. Тут помимо, так сказать, нравственности ещё роль играет и вовлечение детей в игорную сферу. Всё равно дети так или иначе узнают, что они участники ставок. Не самое удачное время для знакомства с миром беттинга.
Алексей Овчаренко;)
63.2% WR0.67% ROI
StavkaIgraНе исключено, что где-то порой и заранее просвящают участников так называемых игр и возможно "рисуют" ход и план события.Как считаешь такое тоже возможно?
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Алексей Овчаренко;)да так и есть
Алексей Овчаренко;)
63.2% WR0.67% ROI
StavkaIgraА в теннис в спортзалах во время пандемии вообще играли по-моему даже не любители, а чисто свои люди)
Dmitry Tolove
43.2% WR-7.76% ROI
StavkaIgraНе исключено, что где-то порой и заранее просвящают участников так называемых игр и возможно "рисуют" ход и план события.Как считаешь такое тоже возможно?
denusselivanov
40.6% WR1.14% ROI